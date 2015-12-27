Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un sağ kanat oyuncusu Hüseyin Kar, ikinci yarıda daha farklı olacaklarını söyledi.

Ligin ilk yarısını istedikleri yerde bitiremediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, “Takım olarak ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. Bu nedenle önümüzde zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Antalya’da hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah iyi bir hazırlık devresinden sonra ilk maçımıza hazır çıkarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

“İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAYACAĞIZ”

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Kar, “İkinci yarıda zorlu maçlar bizi bekliyor. Ama öncelikle Ofspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, ondan sonra içerideki maçımızı kazanıp tekrar bozulan eski havamıza tekrar dönüp taraftarlarımızla bütünleşip mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güçteyiz” şeklinde konuştu.