“Zorlu Maçları Yeni Malatyaspor İyi Oynuyor”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz. O yüzden kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız. Zorlu maçları Evkur Yeni Malatyaspor iyi oynuyor. İnşallah o maçlarda geldiğinde aynı şekilde yolumuza devam ederiz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Bursaspor’dan öncede çok zorlu maçlar oynadık. Bizim her maç zor maç niteliğinde geçiyor. Çünkü ben geldiğimden beri söylediğim şeyleri bir daha tekrarlayacağım, elimizdeki kadroyla biz maksimumum yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kadromuz istediğimiz şekilde, benim istediğim şekilde geniş değil. Geniş olmadığından bazı pozisyonlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Sakatlıklar olduğunda veya kart cezalısı arkadaşlarımız olduğunda böylelikle sorunlar yaşıyoruz. O yüzden her zaman hep yamalarla oynamak zorunda kalıyoruz. O şekilde hep devam ediyor. Evet, transfer yaptık. İki arkadaşımız bize yeni katıldı. Ama maalesef bunlar transfer periyodunun son döneminde bize katıldı. Onların eksiklikleri ve takıma uyum süreci var. Bunlar zaman alıyor. Bunlar hemen bugünden yarına olmayan şeyler, o yüzden orada da ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Ama yine de Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Son Bursaspor maçı evet hücum anlamında çok fazla iş yapamasak da ama defans anlamında neler yapılmasını gerektiğini iyi yaptı futbolcularım, istediğimiz o 1 puanı almış olduk” ifadelerini kullandı.

Bulut, Kardemir Karabükspor maçını kesinlikle kazanmak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Önümüzde Karabük maçı var. Kesinlikle alacağımız bir 3 puan var. Bu takımımızı küçümsemek değil, kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz ama kesinlikle almamız gereken bir maç. Onun üzerinde çalışmalarımızı bu hafta gerçekleştireceğiz. Zaten Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz. O yüzden kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız. Zorlu maçları Evkur Yeni Malatyaspor iyi oynuyor. İnşallah o maçlarda geldiğinde aynı şekilde yolumuza devam ederiz.”

Çıkış bekledikleri futbolcular olduğunu ifade eden Bulut, “Hep yüzde yüzle oynayan futbolcu arkadaşlarımız var, onlarda düşüş olacak. Onlarda düşüş olduğu zaman diğerlerinin ön plana çıkması gerekir. Çıkmayınca zaten sıkıntılar yaşıyorsunuz. Maalesef evet birkaç arkadaşımızda o düşüş devam ediyor. Çıkış beklediğimiz arkadaşlar bir iki kişide var ama yeterli değil, o yüzden kendimizi en hızlı şekilde toparlayıp, tekrar o eski formumuza ve formuna o arkadaşlarımızın gelmesi gerekiyor. Biz ekip olarak antrenmanda onlara o bilgileri veriyoruz ama zihinsel olarak kendilerini o maça hazırlamaları lazım” diye konuştu.

Bulut, forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in durumunu da değerlendirerek, “Khalid bizim için çok önemli bir futbolcu. Gol atmasa da bize çok büyük katkı sağlıyor. Defans anlamında çalışkanlığıyla çok katkı sağlıyor. Gol pozisyonlarına da giriyor maalesef son maçlarda atamadı ama o şeyi kıracak, gollerine devam edecek. Maalesef Bursaspor maçında sakatlığı vardı, ilk 11’de oynayamadı. Sonradan oyuna soktuk. İnşallah bu hafta yine takımda ilk 11’de yerini bulacak” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi