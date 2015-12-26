Zorunlu Avukat da Tutuklama İstemiş..

Hıristiyanlık propagandası içeren yayınları dağıtan yayınevi irtibat bürosunda Alman uyruklu Tilmann Ekkhart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in feci şekilde öldürülmeleri olayı ile ilgili gözaltına alınanlardan 5’inin tutuklanmasının ardından, zanlılardan Abuzer Y.’nin “zorunlu” avukatlığını üstlenen Kadir Pektaş, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bazı ayrıntılar aktardı.

İşte avukatın açıklaması, sorular ve avukat tarafından verilen yanıtlar:

AVUKAT KADİR PEKTAŞ: Soruşturmanın selameti ve hem de bunların yaşam haklarının korunması için herhalde bu aşamada koruyacak olan en iyi devlettir. Ben tutuklu kalmasını talep ettim. Benim dışında diğer bir müdafi avukat arkadaş daha talep etti.

SORU: Emre hakkında herhangi bir karar?

AVUKAT: Hayır.. Emre şu an herhangi bir ifade vermediği için onunla ilgili bir karar yok.

SORU: Ceplerinden mektup çıktı.. Bunun mantığını nasıl açıklıyorlar?

AVUKAT: Onunla ilgili.. Yani kendi başlarına, öyle bir söylediğim hayfa işiyle ilgili bir mektup. Ne yaptıklarını, nereye gittiklerini, neyi ne kadar yaptıkları konusunda bir kanaatleri, oluşmuş bir fikirleri yok. Ama bir yola girmişler, birşeye başlamışlar, ondan sonar kontroldan çıkmışlar.

SORU: Adi bir cinayet olarak mı görüldü bu olay?

AVUKAT: Hayır suçlama şu an teror örgütü kurarak adam öldürmek..

SORU: Oraya giderken cinayet işleyeceklerini bilmiyorlar mıydı demek istiyorsunuz?

AVUKAT: Emre konuşmadı. Emre dışındaki şüphelilerin beyanı bu.

SORU: Ortak ifadeleri oraya giderken öldürmeye gittiklerini bilmiyorlardı?..

AVUKAT: Emrenin beyanından bu anlaşılabilir. Yani bu konuda gizlilik var. Daha fazla birşey diyemem..

SORU: Emre kilit kişi mi?

AVUKAT: Görünen o..

SORU: Elbiselerinde kan olmadığına dair bir takım iddialar var. Bununla ilgili..

AVUKAT: Olay günü giydikleri elbiselerle ilgili bir bilgim yok. O dosyada gizlilik kararı olduğu için onunla ilgili herhangi bir bilgi, tutanak veya başka birşey görmedim daha..

SORU: Bıçağı kullanan kaç kişi?.. Kaç kişi üstleniyor?

AVUKAT: O noktada.. Ama suç atfı var. Olay yerine giden şüphelilerin suç atfı var..

SORU: Yani biz yapmadık, ben yapmadım, o yaptı gibi mi?

AVUKAT: Ancak bunu söyleyebilirim. Yani olay yerine götürülen bıçaklar var. Sıradan bıçaklar..

SORU: İlk yapılan açıklamada sadece Emrenin kestiği söylentileri vardı. Bu doğru mu?

AVUKAT: Emre konuşmadan bilemem. Emre konuşmadan bilinemez. Emre yarın ben yapmadım da diyebilir.

SORU: Diğer gençler ne diyorlar?

AVUKAT: Suç atfı var. Yani hiç o noktada kilit adam Emre. Emreye yöneltiliyor gibi. O noktada söyleyebileceğim bu kadar. O noktada yani yaptıkları işin ne olduğunu da bilmiyorlar. Ben ısrarla şüphelilere şunu sordurdum: Misyonerlik nedir? Siz bu cümleyi ne zaman biliyorsunuz? Ne anlıyorsunuz? Yani çok bir bilgileri yok. Bundan birşey anladıkları da yok.

SORU: Bu öfke ya da motive eden güç ne?

AVUKAT: Yani bunları tahrik eden unsur olay yerindeki sohbet esnasında maktül Necatiye sorulan bir soru. Yani Müslümanlıkla Hıristiyanlık.. Emre G.nin sorduğu söylenen soru. Müslümanlıkla Hıristiyanlık arasındaki fark nadir? Hıristiyan olursak bize ne kazandıracaktır? Olmazsak başımıza ne gelecektir? Necatinin buna karşılık, yani işte ‘Hıristiyan olursanız ahirette cennet vaadi Normal Hıristiyanlığın söylemi. Ha olmazsanız işte her 5 çocuktan, Müslüman olarak doğan 5 çocuktan 3ünün öldürülmesi. Ha Emrenin bu konuda herhangi bir beyanı yok. Bu soruyu yönelten Emre..

SORU: Bunlarla maddi ilişkileri olduğu, İncil sattıkları, uyuşturucu kullandıkları Doğru mu?

AVUKAT: Hayır.. Hayır.. O noktada bilgim yoktur. Bilgimiz yoktur.. Bilmiyoruz..

SORU: Sohbetten tahrik olduklarını söylüyorsunuz. Neden bıçakla, silahla gitmişler, oraya? Onu açıkladılar mı?

AVUKAT: O noktada Emrenin konuşması gerekiyor. Ki Emreye gore, işte misyonerlik faaliyeti ile ilgili bilgi, belge toplamak.. Dertleri bu.. Ha bunların hesapları ne, bilmiyorlar..

SORU: İki gün once silah talimi yapıyorlar? Önceden bir planlama yok mu?

AVUKAT: O kadar ayrıntıya giremeyeceğim. Söyleyeceklerim bunlar.

SORU: Ne kadar süredir birbirleriyle diyalog halindeler?

AVUKAT: Çok uzun sure değil. Çeşitli süreler var. Birşey diyemeyeceğim. Yani şu an olay yerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı. Emrenin kız arkadaşı söylenen kişi de tutuklandı. Diğer gözaltılar serbest bırakıldı. Ama onları tekrar savcının itirazı üzerine mahkemeye tutuklayabilir.

SORU: İtiraz var mı?

AVUKAT: Bilmiyorum. Onu savcı bilir..

SORU: Efendim isminizi alabilir miyiz?

AVUKAT: İsmim Kadir Pektaş.. Abuzer Y.nin zorunlu müdafisi, Baro tarafından görevlendirilen..