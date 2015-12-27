Zübeyde Hanım Anıldı

Türkiye’nin kurtarıcısı, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir Karşıyaka’daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ölümünün 91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, Karşıyaka Kaymakam Vekili, Çiğli Kaymakamı Mustafa Arı, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Ali Karaege, başta Atatürkçü Düşence Dernekleri ile kadın dernekleri olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticisi, siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerinden temsilciler, İzmir’deki kent konseylerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ile Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Yengi Borat yaptıkları konuşmalarda Zübeyde Ana’ya saygılarını sunmak için bir arada olduklarını belirterek, “Vatanımızı ve varlığımızı borçlu olduğumuz Ata’mızın Annesi Zübeyde Hanım’ın huzurundayız. Zübeyde Hanım vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştirirken nice sıkıntılara göğüs gerdi, acılar çekti. Bugün burada bir araya gelen anneler özgür, bağımsız, geleceğe umutla bakan evlatlar yetiştirme amacındayız. Zübeyde Hanım’ı ve Atatürk’ü unutmayacağız” dedi.

Törende Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Nilsu Filiz’de “İki Damla Gözyaşı” isimli şiiri okudu.