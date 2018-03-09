“ABD Siyasi Sistemi Kendi Kendini Yiyip Bitiriyor”

Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ı överken, ABD’nin siyasi siteminin kendisinde hayal kırıklığı uyandırdığına işaret ederek, “ABD’nin...
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, “Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB...
İtalya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması ülkeyi çıkmaza soktu. İtalya, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir parti ya da...
Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye’deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 33 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan...
Yaklaşık yedi aydır hükümet kuramayan Almanya’da 14 Mart’ta dördüncü Merkel dönemi başlayacak. Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik...
Suriye’de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta’da, öldürülen masum çocukların kefeni Birleşmiş Milletler çuvalı oldu. İnsanın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Biz, yeni bir dünya...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmasında dünyanın her yerini vurabilecek ve herhangi bir ülkenin savunma...
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ve Ermenistan arasında...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yenidünya düzeni kurulurken biz Afrika ile yürümek istiyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak...
Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin uluslararası hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla...
Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı. Suudi...
Rusya, İran’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen’e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti. İngiltere...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “CAN” ile TSİ 20.40’ta Cezayir’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir...