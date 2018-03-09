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Malatya Haber -

Dünya

“ABD Siyasi Sistemi Kendi Kendini Yiyip Bitiriyor”
“ABD Siyasi Sistemi Kendi Kendini Yiyip Bitiriyor”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ı överken, ABD’nin siyasi siteminin kendisinde hayal kırıklığı uyandırdığına işaret ederek, “ABD’nin...
AB’den ABD’ye Misilleme Hazırlığı
AB’den ABD’ye Misilleme Hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, “Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB...
Seçimler Sonrası İtalya Çıkmazda
Seçimler Sonrası İtalya Çıkmazda
İtalya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması ülkeyi çıkmaza soktu. İtalya, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir parti ya da...
Rus Uçağı Düştü 39 Asker Öldü
Rus Uçağı Düştü 39 Asker Öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye’deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 33 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan...
Almanya’da 4. Merkel Dönemi
Almanya’da 4. Merkel Dönemi
Yaklaşık yedi aydır hükümet kuramayan Almanya’da 14 Mart’ta dördüncü Merkel dönemi başlayacak. Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik...
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
Suriye’de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta’da, öldürülen masum çocukların kefeni Birleşmiş Milletler çuvalı oldu. İnsanın...
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Biz, yeni bir dünya...
“Dünyanın Her Yerini Vuracak Füze Geliştirdik”
“Dünyanın Her Yerini Vuracak Füze Geliştirdik”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmasında dünyanın her yerini vurabilecek ve herhangi bir ülkenin savunma...
Ermenistan Türkiye İle İmzalanan Protokolu İptal Etti
Ermenistan Türkiye İle İmzalanan Protokolu İptal Etti
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ve Ermenistan arasında...
“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”
“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’nin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ayrılmasını sağladığını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla siviller...
“Biz Afrika İle Yürümek İstiyoruz”
“Biz Afrika İle Yürümek İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yenidünya düzeni kurulurken biz Afrika ile yürümek istiyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak...
Dışişleri’nden Müslüm’ün Serbest Bırakılmasına Tepki
Dışişleri’nden Müslüm’ün Serbest Bırakılmasına Tepki
Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın, terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanması talebini reddetmesinin uluslararası hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla...
Suudi Arabistan Ordusunda Üst Düzey Tasfiye
Suudi Arabistan Ordusunda Üst Düzey Tasfiye
Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı. Suudi...
Rusya İran’ı Eleştiren Tasarıyı Veto Etti
Rusya İran’ı Eleştiren Tasarıyı Veto Etti
Rusya, İran’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen’e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti. İngiltere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “CAN” ile TSİ 20.40’ta Cezayir’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cezayir...
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“ABD Siyasi Sistemi Kendi Kendini Yiyip Bitiriyor”
“ABD Siyasi Sistemi Kendi Kendini Yiyip Bitiriyor”
AB’den ABD’ye Misilleme Hazırlığı
AB’den ABD’ye Misilleme Hazırlığı
Seçimler Sonrası İtalya Çıkmazda
Seçimler Sonrası İtalya Çıkmazda
Rus Uçağı Düştü 39 Asker Öldü
Rus Uçağı Düştü 39 Asker Öldü
Almanya’da 4. Merkel Dönemi
Almanya’da 4. Merkel Dönemi
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
“Dünyanın Her Yerini Vuracak Füze Geliştirdik”
“Dünyanın Her Yerini Vuracak Füze Geliştirdik”
Ermenistan Türkiye İle İmzalanan Protokolu İptal Etti
Ermenistan Türkiye İle İmzalanan Protokolu İptal Etti
“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”
“Siviller Erdoğan’ın Aracılığıyla Tahliye Edildi”
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