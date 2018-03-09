Gaziantepspor Küme Düştü

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala küme düştü. 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu,...
Suriye’de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta’da, öldürülen masum çocukların kefeni Birleşmiş Milletler çuvalı oldu. İnsanın...
Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı. Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve...
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir.. Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
Erzurum – Hınıs doğumlu olmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite yılları dışında çocukluk çağından itibaren tüm yaşamını Malatya’da sürdüren ve Perşembe günü...
Umarım yöneticiler farklı kesimlerden de görüş alarak bu kararı gözden geçirir.. Osman KARAKAŞ [email protected] Hüküm verilmiş! Eski Emlakbank yeri şimdiki Ziraat...
Ömrünü Malatya için kültürel bellek oluşturmaya adamış önemli bir araştırmacı.. Nezir KIZILKAYA [email protected] Yerel araştırmacılar kentlerin vazgeçilmez bilgi ve...