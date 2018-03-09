Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Editörün Seçtikleri

Gaziantepspor Küme Düştü
Gaziantepspor Küme Düştü
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala küme düştü. 1. Lig’in 26. haftasında deplasmanda...
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu,...
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
Suriye’de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta’da, öldürülen masum çocukların kefeni Birleşmiş Milletler çuvalı oldu. İnsanın...
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı. Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve...
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir..  Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
Erzurum – Hınıs doğumlu olmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite yılları dışında çocukluk çağından itibaren tüm yaşamını Malatya’da sürdüren ve Perşembe günü...
Malatya Nefes Alacakmış!
Malatya Nefes Alacakmış!
Umarım yöneticiler farklı kesimlerden de görüş alarak bu kararı gözden geçirir.. Osman KARAKAŞ [email protected] Hüküm verilmiş! Eski Emlakbank yeri şimdiki Ziraat...
Malatya’nın Hafızası: Celâl Yalvaç
Malatya’nın Hafızası: Celâl Yalvaç
Ömrünü Malatya için kültürel bellek oluşturmaya adamış önemli bir araştırmacı..  Nezir KIZILKAYA    [email protected] Yerel araştırmacılar kentlerin vazgeçilmez bilgi ve...
1 2 3 4 5 6 7 8
Gaziantepspor Küme Düştü
Gaziantepspor Küme Düştü
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
BM Çuvalı Çocuklara Kefen Oldu
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
Malatya Nefes Alacakmış!
Malatya Nefes Alacakmış!
Malatya’nın Hafızası: Celâl Yalvaç
Malatya’nın Hafızası: Celâl Yalvaç