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Malatya Haber -

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Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli suçlarla ilgili 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslara...
Şehit Polis Adına Kur’an Kursu
Şehit Polis Adına Kur’an Kursu
Vali Ali Kaban, Yeşiltepe Meydan Camii yanında yaptırılan Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılış törenine katıldı. Kur’an kursu...
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak...
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
“Kazanan Taraf Olacağız”
“Kazanan Taraf Olacağız”
EYMS yöneticilerinin ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sahadan...
‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
Cumartesi günü yapılacak olan AKP Kadın Kolları İl Kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal...
Özhan Toprağa Verildi
Özhan Toprağa Verildi
Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan’ın cenazesi toprağa verildi. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
Malatya‘da Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü...
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Malatya’da polis ekiplerince  mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak  sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...
Kahvehaneye Tombala Baskını
Kahvehaneye Tombala Baskını
Malatya’da tombala ile kumar oynanan kahvehaneye polisin baskınında 77 şüpheliye kumar oynamaktan işlem yapıldı. Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yapılan...
Atıksu Arıtmayı Yerinde İncelediler
Atıksu Arıtmayı Yerinde İncelediler
İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait İleri Biyolojik Atık Su...
Pazar ve Esnaf Ziyareti
Pazar ve Esnaf Ziyareti
Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, pazar ve esnaf ziyaretlerinde bulundular. İlçenin farklı noktalarındaki esnafları ziyaret eden...
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Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Şehit Polis Adına Kur’an Kursu
Şehit Polis Adına Kur’an Kursu
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
“Kazanan Taraf Olacağız”
“Kazanan Taraf Olacağız”
‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
İki Bakan Cumartesi Malatya’da
Özhan Toprağa Verildi
Özhan Toprağa Verildi
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
İşitme Engelli Sporcuların Başarısı
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