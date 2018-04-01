Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli suçlarla ilgili 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslara...
Vali Ali Kaban, Yeşiltepe Meydan Camii yanında yaptırılan Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım Kur’an Kursu açılış törenine katıldı. Kur’an kursu...
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak...
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
EYMS yöneticilerinin ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sahadan...
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
Cumartesi günü yapılacak olan AKP Kadın Kolları İl Kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal...
Malatya basının emektarlarından Gazeteci-Yazar Şerafettin Özhan’ın cenazesi toprağa verildi. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
Malatya‘da Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü...
Malatya’da polis ekiplerince mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...
Malatya’da tombala ile kumar oynanan kahvehaneye polisin baskınında 77 şüpheliye kumar oynamaktan işlem yapıldı. Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yapılan...
İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait İleri Biyolojik Atık Su...
Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, pazar ve esnaf ziyaretlerinde bulundular. İlçenin farklı noktalarındaki esnafları ziyaret eden...