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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Genel

Malatya Sinemaları (2- 8 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (2- 8 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 2- 8 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya Sinemaları (23 Şubat- 1 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (23 Şubat- 1 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 23 Şubat- 1 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...
Malatya Sinemaları (16- 22 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (16- 22 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 16- 22 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Kaçak Avcılara Uyarı.. ‘Bohçacılığa İzin Vermeyeceğiz”
Kaçak Avcılara Uyarı.. ‘Bohçacılığa İzin Vermeyeceğiz”
2017-2018 av sezonunun bittiğini, sezon sonrası av yapanların suç işleyeceğini ve doğaya zarar vereceğini belirten Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı...
İngiliz Parlamentosundan Hükümete PKK/YPG Uyarısı
İngiliz Parlamentosundan Hükümete PKK/YPG Uyarısı
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, komisyona sunulan kanıtların terör örgütü PKK ile YPG bağlantısını...
Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Umreye Giden Öğrencilerden Vali Kaban’a Ziyaret
Umreye Giden Öğrencilerden Vali Kaban’a Ziyaret
Malatya’dan umreye giden engelli öğrenciler kutsal topraklardan dönüşlerinde Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Malatya İl Müftüsü...
Malatya Sinemaları (2- 8 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (2- 8 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 2- 8 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Üstündağ’ın Acı Günü
Üstündağ’ın Acı Günü
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ablası Meral Ünsal (72) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.   TVF...
Malatya Sinemaları (26 Ocak- 1 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (26 Ocak- 1 Şubat Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 26 Ocak- 1 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...
Malatya Sinemaları (19- 25 Ocak Filmleri)
Malatya Sinemaları (19- 25 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 19- 25 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
“Basit Usül Mükellefi Esnaf İçin Defter Tasdiki Sona Erdi”
“Basit Usül Mükellefi Esnaf İçin Defter Tasdiki Sona Erdi”
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,  basit usul mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar için Noter’e defter...
Malatya Sinemalarında Bu Hafta (12- 18 Ocak Filmleri)
Malatya Sinemalarında Bu Hafta (12- 18 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 12- 18 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya Sinemalarında Bu Hafta (5- 11 Ocak Filmleri)
Malatya Sinemalarında Bu Hafta (5- 11 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 5- 11 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya Sinemaları (29 Aralık- 4 Ocak Filmleri)
Malatya Sinemaları (29 Aralık- 4 Ocak Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 29 Aralık- 4 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...
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Malatya Sinemaları (2- 8 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (2- 8 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (23 Şubat- 1 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (23 Şubat- 1 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (16- 22 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (16- 22 Şubat Filmleri)
Kaçak Avcılara Uyarı.. ‘Bohçacılığa İzin Vermeyeceğiz”
Kaçak Avcılara Uyarı.. ‘Bohçacılığa İzin Vermeyeceğiz”
İngiliz Parlamentosundan Hükümete PKK/YPG Uyarısı
İngiliz Parlamentosundan Hükümete PKK/YPG Uyarısı
Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Şubat Filmleri)
Umreye Giden Öğrencilerden Vali Kaban’a Ziyaret
Umreye Giden Öğrencilerden Vali Kaban’a Ziyaret
Malatya Sinemaları (2- 8 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (2- 8 Şubat Filmleri)
Üstündağ’ın Acı Günü
Üstündağ’ın Acı Günü
Malatya Sinemaları (26 Ocak- 1 Şubat Filmleri)
Malatya Sinemaları (26 Ocak- 1 Şubat Filmleri)
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