Malatya Sinemaları (2- 8 Mart Filmleri)

Genel
Malatya’daki sinemalarda 2- 8 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya’daki sinemalarda 23 Şubat- 1 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...
Malatya’daki sinemalarda 16- 22 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
2017-2018 av sezonunun bittiğini, sezon sonrası av yapanların suç işleyeceğini ve doğaya zarar vereceğini belirten Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı...
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, komisyona sunulan kanıtların terör örgütü PKK ile YPG bağlantısını...
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya’dan umreye giden engelli öğrenciler kutsal topraklardan dönüşlerinde Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Malatya İl Müftüsü...
Malatya’daki sinemalarda 2- 8 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ablası Meral Ünsal (72) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. TVF...
Malatya’daki sinemalarda 26 Ocak- 1 Şubat günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...
Malatya’daki sinemalarda 19- 25 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, basit usul mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar için Noter’e defter...
Malatya’daki sinemalarda 12- 18 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya’daki sinemalarda 5- 11 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Malatya’daki sinemalarda 29 Aralık- 4 Ocak günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12...