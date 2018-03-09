Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kültür

‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün…     Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
Yazar Okur Buluşması
Yazar Okur Buluşması
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle...
Okuma- Yazma Kursları Başladı
Okuma- Yazma Kursları Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliği Malatya’da da başladı. Cumhurbaşkanı...
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı. Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve...
‘Madalyasız’ Darende’de Tanıtıldı
‘Madalyasız’ Darende’de Tanıtıldı
Darendeli Yazar Mehmet Uluğtürkan, kurtuluş mücadelesinde Darende’den Kahramanmaraş’a savaşmaya giden 120 kahramanın ailesine 40 yıl bakma sözü veren Yeniceli Mehmet Ağa’nın hikayesini...
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir..  Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
Üniversitede Mehter Konseri
Üniversitede Mehter Konseri
İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü...
Okuma- Yazma Kursuna Davet Ziyaretleri
Okuma- Yazma Kursuna Davet Ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kampanyası Malatya’da da başladı. Kampanya kapsamında Malatya’da okuma-yazma...
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
Erzurum – Hınıs doğumlu olmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite yılları dışında çocukluk çağından itibaren tüm yaşamını Malatya’da sürdüren ve Perşembe günü...
Kozluca’ya Kültür Merkezi
Kozluca’ya Kültür Merkezi
Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla projelendirdiği Kültür Merkezlerini her geçen gün yaygınlaştırıyor. Akçadağ ilçesinin Kozluca...
Niyazî-i Mısrî İçin Program
Niyazî-i Mısrî İçin Program
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatyalı Mutasavvıf Niyazî-i Mısrî’nin doğumunun 400. yılı anısına bir söyleşi ve...
İnşaatın Yüzde 50’si Tamamlandı
İnşaatın Yüzde 50’si Tamamlandı
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol’a yapılan Kültür Merkezi, yüzde 50 seviyesine getirildi. 2017 yılında ihale edilen merkezin kaba inşaatı bitirilirken,...
5 Asırlık Anıt Çınar Zamana Meydan Okuyor
5 Asırlık Anıt Çınar Zamana Meydan Okuyor
Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. Arapgir ilçesinde Serge Mahallesinde bulunan, 1996 yılında 500...
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
‘Nice Güzel Sergilere..”
‘Nice Güzel Sergilere..”
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Yazar Okur Buluşması
Yazar Okur Buluşması
Okuma- Yazma Kursları Başladı
Okuma- Yazma Kursları Başladı
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı
‘Madalyasız’ Darende’de Tanıtıldı
‘Madalyasız’ Darende’de Tanıtıldı
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Üniversitede Mehter Konseri
Üniversitede Mehter Konseri
Okuma- Yazma Kursuna Davet Ziyaretleri
Okuma- Yazma Kursuna Davet Ziyaretleri
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi
Sonraki Sayfa »