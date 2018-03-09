‘Nice Güzel Sergilere..”

Kültür
Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sergi açıldı. Kongre ve Kültür Merkezi Fehmi...
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün… Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliği Malatya’da da başladı. Cumhurbaşkanı...
Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı. Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve...
Darendeli Yazar Mehmet Uluğtürkan, kurtuluş mücadelesinde Darende’den Kahramanmaraş’a savaşmaya giden 120 kahramanın ailesine 40 yıl bakma sözü veren Yeniceli Mehmet Ağa’nın hikayesini...
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir.. Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kampanyası Malatya’da da başladı. Kampanya kapsamında Malatya’da okuma-yazma...
Erzurum – Hınıs doğumlu olmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite yılları dışında çocukluk çağından itibaren tüm yaşamını Malatya’da sürdüren ve Perşembe günü...
Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla projelendirdiği Kültür Merkezlerini her geçen gün yaygınlaştırıyor. Akçadağ ilçesinin Kozluca...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatyalı Mutasavvıf Niyazî-i Mısrî’nin doğumunun 400. yılı anısına bir söyleşi ve...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol’a yapılan Kültür Merkezi, yüzde 50 seviyesine getirildi. 2017 yılında ihale edilen merkezin kaba inşaatı bitirilirken,...
Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor. Arapgir ilçesinde Serge Mahallesinde bulunan, 1996 yılında 500...
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...