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Malatya Haber -

Malatya

Semt Konaklarında Kur’an Kursu
Semt Konaklarında Kur’an Kursu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konakları ile eğitim merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları büyük ilgi...
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
Tatlı Arguvan’da İncelemelerde Bulundu
Tatlı Arguvan’da İncelemelerde Bulundu
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arguvan’da incelemelerde bulundu. Tatlı, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü...
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Arguvanlı Kadınlara Özel Gezi
Arguvanlı Kadınlara Özel Gezi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arguvan Belediyesi tarafından Arguvanlı Kadınlara özel gezi programı düzenlendi. Arguvan’dan Nevşehir’e hareket eden Kadınlar...
Park Son Aşamaya Geldi
Park Son Aşamaya Geldi
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapılan ve geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilen parkta çalışmalar...
Darende’de Okuma Yazma Seferberliği
Darende’de Okuma Yazma Seferberliği
Darende Kaymakamlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçe...
Konak DMA’da Sona Yaklaşıldı
Konak DMA’da Sona Yaklaşıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Konak (Banazı) Mahallesi’nde maliyeti 4,6...
“Hekimhan’a En Büyük İhanet Olur”
“Hekimhan’a En Büyük İhanet Olur”
İyi Parti (İP) il yöneticileri Hekimhan ilçesine giderek, ilçe yöneticilerini ziyaret ettiler ve vatandaşlarla görüştüler. İP yöneticilerinin Hekimhan ziyaretine ilişkin...
Üniversitelilere Deprem Eğitimi
Üniversitelilere Deprem Eğitimi
İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) tarafından öğrencilere deprem farkındalık ve temel kurtarma eğitimleri veriliyor. İNOSAR Başkanı ve Sivil Savunma...
Yazar Okur Buluşması
Yazar Okur Buluşması
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle...
İP Yönetimi Doğanşehir’de
İP Yönetimi Doğanşehir’de
İyi Parti (İP) Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundular, vatandaşlarla görüştüler. Konuya...
Darende’den Arakan’a Yardım
Darende’den Arakan’a Yardım
Darende ilçesinde, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Arakan’daki mazlumlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında 25 ton yardım toplandı. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Myanmar’ın...
AGD’den ‘Aile Okulu’
AGD’den ‘Aile Okulu’
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesi Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Aile Okulu’ programı başladı. Konuyla ilgili bilgi veren AGD Hanımlar...
Siyer’de 13. Ders Palabıyık’tan
Siyer’de 13. Ders Palabıyık’tan
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 13.sü gerçekleştirildi. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki...
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Semt Konaklarında Kur’an Kursu
Semt Konaklarında Kur’an Kursu
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Tatlı Arguvan’da İncelemelerde Bulundu
Tatlı Arguvan’da İncelemelerde Bulundu
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Arguvanlı Kadınlara Özel Gezi
Arguvanlı Kadınlara Özel Gezi
Park Son Aşamaya Geldi
Park Son Aşamaya Geldi
Darende’de Okuma Yazma Seferberliği
Darende’de Okuma Yazma Seferberliği
Konak DMA’da Sona Yaklaşıldı
Konak DMA’da Sona Yaklaşıldı
“Hekimhan’a En Büyük İhanet Olur”
“Hekimhan’a En Büyük İhanet Olur”
Üniversitelilere Deprem Eğitimi
Üniversitelilere Deprem Eğitimi
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