Semt Konaklarında Kur’an Kursu

Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konakları ile eğitim merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları büyük ilgi...
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arguvan’da incelemelerde bulundu. Tatlı, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü...
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arguvan Belediyesi tarafından Arguvanlı Kadınlara özel gezi programı düzenlendi. Arguvan’dan Nevşehir’e hareket eden Kadınlar...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapılan ve geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilen parkta çalışmalar...
Darende Kaymakamlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçe...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Konak (Banazı) Mahallesi’nde maliyeti 4,6...
İyi Parti (İP) il yöneticileri Hekimhan ilçesine giderek, ilçe yöneticilerini ziyaret ettiler ve vatandaşlarla görüştüler. İP yöneticilerinin Hekimhan ziyaretine ilişkin...
İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) tarafından öğrencilere deprem farkındalık ve temel kurtarma eğitimleri veriliyor. İNOSAR Başkanı ve Sivil Savunma...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Okur-Yazar Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Nehir Aydın Gökduman, öğrencilerle...
İyi Parti (İP) Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundular, vatandaşlarla görüştüler. Konuya...
Darende ilçesinde, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Arakan’daki mazlumlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında 25 ton yardım toplandı. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Myanmar’ın...
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesi Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Aile Okulu’ programı başladı. Konuyla ilgili bilgi veren AGD Hanımlar...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 13.sü gerçekleştirildi. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki...