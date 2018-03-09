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Malatya Haber -

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F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
 Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, sezonun ilk yarısında yenildikleri Fenerbahçe’yi 11 Mart Pazar...
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, lige yeni çıkan bir takım olmalarına karşın iyi işler yaptıklarını söyledi....
Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti
Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti
Malatya’nın tanınmış simalarından Gazeteci- Yazar Şerafettin Özhan vefat etti. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
“Büyük Maçlarda Çok İyi Top Oynadık”
“Büyük Maçlarda Çok İyi Top Oynadık”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’un Malatyalıların ortak paydası olduğunu ifade ederek, “Bu sezon takımımız sahada iyi...
“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, “Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir...
EYMS- Fenerbahçe Maçının Hakemi
EYMS- Fenerbahçe Maçının Hakemi
Süper Ligin 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edecek. Ligde son iki...
“Formayı Kaptırmaya Niyetim Yok”
“Formayı Kaptırmaya Niyetim Yok”
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, performansını artırarak hedeflerine odaklanacağını söyledi. Sezon başında...
EYMS-F.Bahçe Maçı Bilet Satışları Kesat
EYMS-F.Bahçe Maçı Bilet Satışları Kesat
Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa sunmasına sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini devam ediyor. Malatyalı...
“Mutlu Edebiliyorsak Bizden Mutlusu Yok”
“Mutlu Edebiliyorsak Bizden Mutlusu Yok”
Fatih Anadolu Lisesi, Evkur Yeni Malatyaspor’a moral ziyaretinde bulundu. Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler, teknik...
“Burada Olmaktan Çok Mutluyum”
“Burada Olmaktan Çok Mutluyum”
Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyunculara önem veren bir kulüp olduğunu ifade ederek,...
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F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
“İstanbul’un Rövanşını Malatya’da Alacağız”
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
“Büyük Takımlar Kadar İşler Başardık”
Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti
Gazeteci Şerafettin Özhan Vefat Etti
“Büyük Maçlarda Çok İyi Top Oynadık”
“Büyük Maçlarda Çok İyi Top Oynadık”
“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
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