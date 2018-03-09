F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor

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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib, sezonun ilk yarısında yenildikleri Fenerbahçe’yi 11 Mart Pazar...
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, lige yeni çıkan bir takım olmalarına karşın iyi işler yaptıklarını söyledi....
Malatya’nın tanınmış simalarından Gazeteci- Yazar Şerafettin Özhan vefat etti. 1980 sonrası Malatya’da yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir- yazar olarak...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor’un Malatyalıların ortak paydası olduğunu ifade ederek, “Bu sezon takımımız sahada iyi...
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, “Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir...
Süper Ligin 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edecek. Ligde son iki...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, performansını artırarak hedeflerine odaklanacağını söyledi. Sezon başında...
Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa sunmasına sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini devam ediyor. Malatyalı...
Fatih Anadolu Lisesi, Evkur Yeni Malatyaspor’a moral ziyaretinde bulundu. Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Kaçmaz, öğretmenler ve öğrenciler, teknik...
Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyunculara önem veren bir kulüp olduğunu ifade ederek,...