O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak

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Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu. Sürgü...
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın hakları ele alındı....
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve KADEM Malatya Temsilciliği ortaklaşa etkinlikler düzenlediler. Yeşilyurt Belediye...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini ifade ederken, “Gelecek nesillere...
Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu mevkiinde atıl durumda bulunan eski ilkokul binası ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi...
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün… Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 1’i Doç.Dr. 2 eski öğretim üyesi dahil 5 sanığa hapis cezası verildi, eski öğretim...
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile 7 proje ortağıyla birlikte...
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli”ne...