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Malatya Haber -

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O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek yürüyüşü ile şehitler için mevlit okutuldu. Sürgü...
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın hakları ele alındı....
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve KADEM Malatya Temsilciliği ortaklaşa etkinlikler düzenlediler. Yeşilyurt Belediye...
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini ifade ederken, “Gelecek nesillere...
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
  Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu mevkiinde atıl durumda bulunan eski ilkokul binası ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi...
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün…     Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
2 Eski Öğretim Üyesine Ceza, 1’ine Beraat
2 Eski Öğretim Üyesine Ceza, 1’ine Beraat
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 1’i Doç.Dr. 2 eski öğretim üyesi dahil 5 sanığa hapis cezası verildi, eski öğretim...
“Sporla Topluma Kazandırmayı Amaçlıyoruz”
“Sporla Topluma Kazandırmayı Amaçlıyoruz”
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile 7 proje ortağıyla birlikte...
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
“Cumhurbaşkanına Malatya’nın Sıkıntılarını Anlatın”
“Cumhurbaşkanına Malatya’nın Sıkıntılarını Anlatın”
Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı...
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli”ne...
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O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
Güvenlik Güçlerine Destek Yürüyüşü
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Saygısızlık Olmasın Diye Sakin Tören Düzenledik”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
Aşudu’ya Park ve Sosyal Tesis
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
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