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Malatya Haber -

Sağlık

‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
TÖTM’de 1 Yılda 633 Bin Hastaya Poliklinik Hizmeti
TÖTM’de 1 Yılda 633 Bin Hastaya Poliklinik Hizmeti
 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde geçtiğimiz 2017 yılında erişkin acil servis dahil 36 branşta toplam 633 bin...
“Semt Polikliniği Olarak Hizmet Verecek”
“Semt Polikliniği Olarak Hizmet Verecek”
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ’ye ait binada hizmet vermekte iken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki...
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
Başhekim anlattı: Mali durumu düzelttik.. 7 ameliyathane çalışmıyor.. 6 milyon TL kan parası ödedik.. “Mali tablomuz sıkıntılıydı, artık düzelttik” İnönü...
Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor
Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor
Halen Yavuz Selim Mahallesi TOKİ İş Merkezi’nde hizmet veren Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren...
Darende’ye Fizik Tedavi Hastanesi
Darende’ye Fizik Tedavi Hastanesi
Darende’ye fizik tedavi hastanesi yapılacak. Belediye Başkan Süleyman Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inanç ve doğa turizmi ile adından söz...
Acil Düzenlemesinin Detayları
Acil Düzenlemesinin Detayları
“Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Tebliğe göre, acil...
TÖTM’de 1 Yılda 62 Bin Ameliyat
TÖTM’de 1 Yılda 62 Bin Ameliyat
İLK SIRADA PLASTİK CERRAHİ OPERASYONLARI YER ALDI.. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2017 yılında 61 bin 821 ameliyat yapıldığı...
Benzeri Yok, Türk Doktor Yaptı
Benzeri Yok, Türk Doktor Yaptı
Samsun’da bir ortopedi uzmanı doktor tarafından yapılan ve dünyada bir benzeri olmayan “Ortopedi Robotu” ile kırıklar açık ameliyata gerek kalmadan...
Barbara Malatya’da Tedavi Görüyor
Barbara Malatya’da Tedavi Görüyor
Doğumundan 1,5 ay sonra omurilik kesesi nedeniyle Gürcistan’da ameliyat olan ancak yürüyemeyen 6 yaşındaki Barbara Papunashvili, Malatya’da geçirdiği operasyon sonrası...
Kaymakama Göz Ameliyatı
Kaymakama Göz Ameliyatı
Arapgir Kaymakamı Salih Sak, yeni teknoloji ile gözlüklerden kurtuldu Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak (sağdaki), Gözde Hastanesi’nde başarıyla uygulanan lazer...
Malatya’daki Sağlık Yatırımlarının Son Durumu
Malatya’daki Sağlık Yatırımlarının Son Durumu
Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’da 3’ü inşaat 7’si ise proje aşamasında olan 10 yatırımın olduğu öğrenildi. İhale aşamasını bekleyen yatırımlar arasında, Darende...
ABD’li Öğretim Üyesinden Konferans
ABD’li Öğretim Üyesinden Konferans
 İnönü Üniversitesi’nde ‘Karaciğer Kanserinde Uluslararası İşbirliğinin Önemi’ konulu konferans düzenlendi. Konuyla ilgili olarak İnönü Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, konferansa konuşmacı olarak...
Acil Servislerdeki Yoğunluğa Yeni Çözüm
Acil Servislerdeki Yoğunluğa Yeni Çözüm
Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi.  Acil servise başvuran hasta sayıları sıralamasında Türkiye’nin en yoğun ikinci acil...
‘Kansere Çok Yönlü Bakış’ Paneli
‘Kansere Çok Yönlü Bakış’ Paneli
4-6 Şubat Kanser Farkındalık Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin...
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‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
TÖTM’de 1 Yılda 633 Bin Hastaya Poliklinik Hizmeti
TÖTM’de 1 Yılda 633 Bin Hastaya Poliklinik Hizmeti
“Semt Polikliniği Olarak Hizmet Verecek”
“Semt Polikliniği Olarak Hizmet Verecek”
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
İşte TÖTM’nin Röntgeni.. “Ciddi Şekilde Kadro İhtiyacımız Var”
Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor
Diş Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor
Darende’ye Fizik Tedavi Hastanesi
Darende’ye Fizik Tedavi Hastanesi
Acil Düzenlemesinin Detayları
Acil Düzenlemesinin Detayları
TÖTM’de 1 Yılda 62 Bin Ameliyat
TÖTM’de 1 Yılda 62 Bin Ameliyat
Benzeri Yok, Türk Doktor Yaptı
Benzeri Yok, Türk Doktor Yaptı
Barbara Malatya’da Tedavi Görüyor
Barbara Malatya’da Tedavi Görüyor
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