‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’

Sağlık
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde geçtiğimiz 2017 yılında erişkin acil servis dahil 36 branşta toplam 633 bin...
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Yavuz Selim Mahallesi’nde TOKİ’ye ait binada hizmet vermekte iken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki...
Başhekim anlattı: Mali durumu düzelttik.. 7 ameliyathane çalışmıyor.. 6 milyon TL kan parası ödedik.. “Mali tablomuz sıkıntılıydı, artık düzelttik” İnönü...
Halen Yavuz Selim Mahallesi TOKİ İş Merkezi’nde hizmet veren Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren...
Darende’ye fizik tedavi hastanesi yapılacak. Belediye Başkan Süleyman Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inanç ve doğa turizmi ile adından söz...
“Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Tebliğe göre, acil...
İLK SIRADA PLASTİK CERRAHİ OPERASYONLARI YER ALDI.. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2017 yılında 61 bin 821 ameliyat yapıldığı...
Samsun’da bir ortopedi uzmanı doktor tarafından yapılan ve dünyada bir benzeri olmayan “Ortopedi Robotu” ile kırıklar açık ameliyata gerek kalmadan...
Doğumundan 1,5 ay sonra omurilik kesesi nedeniyle Gürcistan’da ameliyat olan ancak yürüyemeyen 6 yaşındaki Barbara Papunashvili, Malatya’da geçirdiği operasyon sonrası...
Arapgir Kaymakamı Salih Sak, yeni teknoloji ile gözlüklerden kurtuldu Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak (sağdaki), Gözde Hastanesi’nde başarıyla uygulanan lazer...
Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’da 3’ü inşaat 7’si ise proje aşamasında olan 10 yatırımın olduğu öğrenildi. İhale aşamasını bekleyen yatırımlar arasında, Darende...
İnönü Üniversitesi’nde ‘Karaciğer Kanserinde Uluslararası İşbirliğinin Önemi’ konulu konferans düzenlendi. Konuyla ilgili olarak İnönü Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, konferansa konuşmacı olarak...
Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Acil servise başvuran hasta sayıları sıralamasında Türkiye’nin en yoğun ikinci acil...
4-6 Şubat Kanser Farkındalık Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin...