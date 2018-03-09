“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Siyaset
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat’ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15...
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “15 Temmuz’da ‘acemi hırsız’ misali ‘acemi darbeci’ olarak akşam saatlerinde uçakları Ankara’da havalandırdılar. Bu milletin...
ESKİ YÖNETİMDEN 23 KİŞİ YENİ YÖNETİMDE YOK: AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımları ile gerçekleştirilen il...
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Turgut Temelli’deki esnafları ziyaret ederek, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı mitinge davet etti. Esnafları tek...
İYİ Parti (İP) İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, partilerinin son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla...
AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi....
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Malatya’da AKP Hükümeti’nin iç ve dış politikalarına...
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte İspendere İçmeleri’nde devam eden çalışmaları birlikte gezdi. Cömertoğlu,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarında yapılacak değişikliklere işaret ederek, “Şu anda değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen görev,...
CHP’nin Avukatı Atilla Kart, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oylama devam ederken saat 16.10-16.15 civarında tüm sandık kurullarına, il ve ilçe...
* AKP’li Çalık; “Türkiye’de yüzde 51,3 oy veren, ‘Evet’e ne kadar oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetli ise, 48.7 oy veren,...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. YSK’da anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazlar görüşülmek üzere bir toplantı...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya son vermek üzere YSK’ya dilekçe verdik....