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Malatya Haber -

Siyaset

“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) yönetimi, yeniden AKP Malatya İl Başkanlığına seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette...
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
“Emin Adımlarla İlerleyeceğiz”
“Emin Adımlarla İlerleyeceğiz”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat’ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15...
“Acemi Darbecilere Karşı Necip Milletimiz Kazandı”
“Acemi Darbecilere Karşı Necip Milletimiz Kazandı”
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “15 Temmuz’da ‘acemi hırsız’ misali ‘acemi darbeci’ olarak akşam saatlerinde uçakları Ankara’da havalandırdılar. Bu milletin...
Kahtalı’dan Kongre Değerlendirmesi
Kahtalı’dan Kongre Değerlendirmesi
ESKİ YÖNETİMDEN 23 KİŞİ YENİ YÖNETİMDE YOK: AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımları ile gerçekleştirilen il...
“Başbakanlığı Döneminde İlk Kez Gelmiş Olacak”
“Başbakanlığı Döneminde İlk Kez Gelmiş Olacak”
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Turgut Temelli’deki esnafları ziyaret ederek, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı mitinge davet etti. Esnafları tek...
“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”
“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”
İYİ Parti (İP) İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, partilerinin son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla...
“Gençlik Kolları Bizim Elimiz Kolumuz”
“Gençlik Kolları Bizim Elimiz Kolumuz”
AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi....
“Savaş Tehlikesi Varsa Milli Hükümet Kurulur”
“Savaş Tehlikesi Varsa Milli Hükümet Kurulur”
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Malatya’da AKP Hükümeti’nin iç ve dış politikalarına...
“İspendere Bir Fırsat Kaynağı”
“İspendere Bir Fırsat Kaynağı”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte İspendere İçmeleri’nde devam eden çalışmaları birlikte gezdi. Cömertoğlu,...
“Değişim Zilleri Tüm Gücüyle Çalıyor”
“Değişim Zilleri Tüm Gücüyle Çalıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarında yapılacak değişikliklere işaret ederek, “Şu anda değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen görev,...
CHP İptal İçin Danıştay’a Başvurdu
CHP İptal İçin Danıştay’a Başvurdu
CHP’nin Avukatı Atilla Kart, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oylama devam ederken saat 16.10-16.15 civarında tüm sandık kurullarına, il ve ilçe...
“Bütün Kesimleri Kucaklayacağız”
“Bütün Kesimleri Kucaklayacağız”
* AKP’li Çalık; “Türkiye’de yüzde 51,3 oy veren, ‘Evet’e ne kadar oy veren vatandaşlarımız ne kadar kıymetli ise, 48.7 oy veren,...
YSK Referandum Sonucuna İtirazı Reddetti
YSK Referandum Sonucuna İtirazı Reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. YSK’da anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazlar görüşülmek üzere bir toplantı...
CHP’den YSK’ya İptal Başvurusu
CHP’den YSK’ya İptal Başvurusu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya son vermek üzere YSK’ya dilekçe verdik....
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“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
“Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz”
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
“Emin Adımlarla İlerleyeceğiz”
“Emin Adımlarla İlerleyeceğiz”
“Acemi Darbecilere Karşı Necip Milletimiz Kazandı”
“Acemi Darbecilere Karşı Necip Milletimiz Kazandı”
Kahtalı’dan Kongre Değerlendirmesi
Kahtalı’dan Kongre Değerlendirmesi
“Başbakanlığı Döneminde İlk Kez Gelmiş Olacak”
“Başbakanlığı Döneminde İlk Kez Gelmiş Olacak”
“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”
“Tek Gayesi Türk Milletine Hizmet Olan Partiyiz”
“Gençlik Kolları Bizim Elimiz Kolumuz”
“Gençlik Kolları Bizim Elimiz Kolumuz”
“Savaş Tehlikesi Varsa Milli Hükümet Kurulur”
“Savaş Tehlikesi Varsa Milli Hükümet Kurulur”
“İspendere Bir Fırsat Kaynağı”
“İspendere Bir Fırsat Kaynağı”
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