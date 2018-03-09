‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti

Sinema
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve...
Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe,...
Gıyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum...
Dominika Egorova, Rus güvenlik servisinde eğitimli bir baştan çıkarıcı olan ‘sparrow’ olma isteği üzerine eğitilir. Dominika vücudunu bir silah olarak...
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Film Festivalinin bu yılki tarihi belli oldu. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF) 9-15...
Yaramaz tavşan Peter ve arkadaşı, boş bir kır evini sahiplenmişlerdir. Eve yerleşen kahramanlar günlerini gün etmekte ve sakin bir hayat...
Eski Ahit’in akıllara kazınan kahramanı Samson, insanüstü güçlere sahip olan bir adamdır. Silah olarak kullandığı oyma bir kemik sayesinde düşmanlarını...
4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye...
Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede...
Wishbone ailesi mutlu olmaktan çok uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi Emma’dan gelir. Emma...
Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe...
Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve...