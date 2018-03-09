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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Sinema

‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya’daki sinemalarda 9- 15 Mart günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22...
Ziyaretçiler: Gece Avı
Ziyaretçiler: Gece Avı
Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve...
Küçük Kahramanlar
Küçük Kahramanlar
Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe,...
Direniş Karatay
Direniş Karatay
Gıyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum...
Kızıl Serçe
Kızıl Serçe
Dominika Egorova, Rus güvenlik servisinde eğitimli bir baştan çıkarıcı olan ‘sparrow’ olma isteği üzerine eğitilir. Dominika vücudunu bir silah olarak...
Ailecek Şaşkınız
Ailecek Şaşkınız
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise...
8. Film Festivali İçin Aynı İsimle Anlaşılmış
8. Film Festivali İçin Aynı İsimle Anlaşılmış
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Film Festivalinin bu yılki tarihi belli oldu. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF) 9-15...
Tavşan Peter
Tavşan Peter
Yaramaz tavşan Peter ve arkadaşı, boş bir kır evini sahiplenmişlerdir. Eve yerleşen kahramanlar günlerini gün etmekte ve sakin bir hayat...
Samson
Samson
Eski Ahit’in akıllara kazınan kahramanı Samson, insanüstü güçlere sahip olan bir adamdır. Silah olarak kullandığı oyma bir kemik sayesinde düşmanlarını...
Görevimiz Tatil
Görevimiz Tatil
4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye...
Black Panther
Black Panther
Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede...
Mutlu Canavar Ailesi
Mutlu Canavar Ailesi
Wishbone ailesi mutlu olmaktan çok uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi Emma’dan gelir. Emma...
Hadi Be Oğlum
Hadi Be Oğlum
Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe...
Özgürlüğün Elli Tonu
Özgürlüğün Elli Tonu
Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve...
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‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Malatya Sinemaları (9- 15 Mart Filmleri)
Ziyaretçiler: Gece Avı
Ziyaretçiler: Gece Avı
Küçük Kahramanlar
Küçük Kahramanlar
Direniş Karatay
Direniş Karatay
Kızıl Serçe
Kızıl Serçe
Ailecek Şaşkınız
Ailecek Şaşkınız
8. Film Festivali İçin Aynı İsimle Anlaşılmış
8. Film Festivali İçin Aynı İsimle Anlaşılmış
Tavşan Peter
Tavşan Peter
Samson
Samson
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