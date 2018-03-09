O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak

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Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
Malatya’da polis ekiplerince mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin okullar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, gençlerin sportif etkinliklere katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ‘Liseler Paslaşıyor’ halı saha...
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 1’i Doç.Dr. 2 eski öğretim üyesi dahil 5 sanığa hapis cezası verildi, eski öğretim...
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...