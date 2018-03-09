Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Son Dakika

O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile...
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi. Kendisine...
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma...
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför...
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
Battalgazi Kaymakamı Duran: “Silah ruhsatını imzaladığım insanın bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum.” Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar...
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi. Ligde iyi...
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
 Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu...
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Malatya’da polis ekiplerince  mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak  sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
Halı Saha Turnuvası Sona Erdi
Halı Saha Turnuvası Sona Erdi
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin okullar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, gençlerin sportif etkinliklere katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ‘Liseler Paslaşıyor’ halı saha...
2 Eski Öğretim Üyesine Ceza, 1’ine Beraat
2 Eski Öğretim Üyesine Ceza, 1’ine Beraat
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 1’i Doç.Dr. 2 eski öğretim üyesi dahil 5 sanığa hapis cezası verildi, eski öğretim...
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Silah Ruhsatını İmzalarken Rahatsız Oluyorum”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Sonraki Sayfa »