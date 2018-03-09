CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı

Türkiye
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Akdeniz’in karanlık sularında kaybolup giden on binlerce kadın ve çocuğun arkasından timsahın gözyaşlarının döküldüğünü gördük. Samimi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan’ın, Karadeniz’in yiğit...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu,...
Başbakan Binali Yıldırım, yoğun katılım dolayısıyla salona sığmayan Muğlalılara parti otobüsünün üzerine çıkarak hitap ettiği konuşmasında, “Aslan Mehmetçik oraları yerle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Biz, yeni bir dünya...
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. Zeytin...
Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçik’in karadan ve havadan büyük bir harekat yaptığını ve başarıyla gittiğini belirterek, “Nerede bir...
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını...
Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik...
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canikli, üretimi yapılan korvetlerin tasarımlarının tamamen yerli ve milli, silah sistemlerinin...
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine ilişkin ilgili bakanların katılımıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Akdağ,...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay’da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve...