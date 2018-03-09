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Türkiye

CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
– CHP’nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim...
“Bunlardan Kadın Hakları Savunucusu Olur mu?”
“Bunlardan Kadın Hakları Savunucusu Olur mu?”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Akdeniz’in karanlık sularında kaybolup giden on binlerce kadın ve çocuğun arkasından timsahın gözyaşlarının döküldüğünü gördük. Samimi...
“Şikayetçi Olmayacaksın, Çözüm Bulacaksın”
“Şikayetçi Olmayacaksın, Çözüm Bulacaksın”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan’ın, Karadeniz’in yiğit...
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu,...
“Mehmetçiğimizin Kanı Yerde Kalmadı”
“Mehmetçiğimizin Kanı Yerde Kalmadı”
Başbakan Binali Yıldırım, yoğun katılım dolayısıyla salona sığmayan Muğlalılara parti otobüsünün üzerine çıkarak hitap ettiği konuşmasında, “Aslan Mehmetçik oraları yerle...
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Biz, yeni bir dünya...
Zeytin Dalı’nın Kadın Subayları
Zeytin Dalı’nın Kadın Subayları
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. Zeytin...
“Nerede Terör Tehdidi Varsa Bizim İçin Hedeftir”
“Nerede Terör Tehdidi Varsa Bizim İçin Hedeftir”
Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçik’in karadan ve havadan büyük bir harekat yaptığını ve başarıyla gittiğini belirterek, “Nerede bir...
OHAL Komisyonu 6 Bin 400 Başvuruda Karar Verdi
OHAL Komisyonu 6 Bin 400 Başvuruda Karar Verdi
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği...
“Tek Damla Kanları Dahi Yerde Kalmayacak”
“Tek Damla Kanları Dahi Yerde Kalmayacak”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri...
Afrin’deki Operasyonda 8 Şehit 13 Yaralı
Afrin’deki Operasyonda 8 Şehit 13 Yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını...
Zeytin Dalı’nda 2184 Terörist Etkisiz
Zeytin Dalı’nda 2184 Terörist Etkisiz
Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik...
Afrin’de Uzaktan Kumandalı İş Makineleri Kullanılıyor
Afrin’de Uzaktan Kumandalı İş Makineleri Kullanılıyor
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canikli, üretimi yapılan korvetlerin tasarımlarının tamamen yerli ve milli, silah sistemlerinin...
“Cezaların Ağırlaştırılması Konusunda Mutabıkız”
“Cezaların Ağırlaştırılması Konusunda Mutabıkız”
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine ilişkin ilgili bakanların katılımıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Akdağ,...
“Teröristler ve Destekleyen Dış Güçler Hezimete Uğratılacak”
“Teröristler ve Destekleyen Dış Güçler Hezimete Uğratılacak”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay’da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve...
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CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
CHP’nin Seçim Güvenliği Raporu Açıklandı
“Bunlardan Kadın Hakları Savunucusu Olur mu?”
“Bunlardan Kadın Hakları Savunucusu Olur mu?”
“Şikayetçi Olmayacaksın, Çözüm Bulacaksın”
“Şikayetçi Olmayacaksın, Çözüm Bulacaksın”
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
İstismar Eğilimi Olana Yasak Geliyor
“Mehmetçiğimizin Kanı Yerde Kalmadı”
“Mehmetçiğimizin Kanı Yerde Kalmadı”
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
“Afrika İle Birlikte Yürümek İstiyoruz”
Zeytin Dalı’nın Kadın Subayları
Zeytin Dalı’nın Kadın Subayları
“Nerede Terör Tehdidi Varsa Bizim İçin Hedeftir”
“Nerede Terör Tehdidi Varsa Bizim İçin Hedeftir”
OHAL Komisyonu 6 Bin 400 Başvuruda Karar Verdi
OHAL Komisyonu 6 Bin 400 Başvuruda Karar Verdi
“Tek Damla Kanları Dahi Yerde Kalmayacak”
“Tek Damla Kanları Dahi Yerde Kalmayacak”
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