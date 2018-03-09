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Malatya Haber -

Yaşam

O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün…     Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
“Ablalarımız Sınıfları Doldurmuş”
“Ablalarımız Sınıfları Doldurmuş”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma...
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir..  Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
Büyükşehir’den Yaşlı Bakım Kursu
Büyükşehir’den Yaşlı Bakım Kursu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından sürdürülen kültür-sanat ve eğitim faaliyetleri kapsamında meslek kursları da düzenleniyor. Günümüzde...
Oğluna Şehit Komutanının Adını Verdi
Oğluna Şehit Komutanının Adını Verdi
TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Malatyalı Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, dünyaya gelen oğluna 2017 yılında El...
“Kapalı Çarşı Esnafımız Köklü Bir Gelenekten Geliyor”
“Kapalı Çarşı Esnafımız Köklü Bir Gelenekten Geliyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya...
“‘Belediye Başkanı Olarak Atandınız’ Dedi!.”
“‘Belediye Başkanı Olarak Atandınız’ Dedi!.”
Mesleğe 1977 yılında adım atan ve 1980 darbesinde askeri emirle Hanımın Çiftliği ve Dilek beldelerinde bir süre belediye başkanlığı da...
“Malatyamız Çok Şükür Bunu Başardı”
“Malatyamız Çok Şükür Bunu Başardı”
Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin geleneksel sohbetlerinin son konuşmacısı CEM Vakfı (Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı) Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan oldu....
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...
Bin 652 Aileye ASDEP Ziyareti
Bin 652 Aileye ASDEP Ziyareti
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke genelinde uygulamaya koyduğu ‘Aile Sosyal Destek Programı’...
Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem
Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem
Ağır kış şartlarında aşırı kar alan kırsal alanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve...
Hangi İlde Hangi İsim Popüler?
Hangi İlde Hangi İsim Popüler?
Türkiye’de 2017 yılında bebeklere en çok Zeynep ve Yusuf isimleri verildi. Zeynep adı 62 kentte, Yusuf adı ise 27 kentte...
Nevruz Çiçekleri Açmaya Başladı
Nevruz Çiçekleri Açmaya Başladı
Malatya‘nın Hekimhan ilçesinde baharın habercisi ve şifalı olduğuna inanılan “nevruz çiçekleri” açmaya başladı. Her yıl mart ayının ortalarında karların erimesiyle dağların...
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O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
Örnek Bir Cumhuriyet Öğretmeni ve Aydını: Münir Taştan
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’
“Ablalarımız Sınıfları Doldurmuş”
“Ablalarımız Sınıfları Doldurmuş”
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Eğitimin Öncü Gönüllüsü: Hasan Varol
Büyükşehir’den Yaşlı Bakım Kursu
Büyükşehir’den Yaşlı Bakım Kursu
Oğluna Şehit Komutanının Adını Verdi
Oğluna Şehit Komutanının Adını Verdi
“Kapalı Çarşı Esnafımız Köklü Bir Gelenekten Geliyor”
“Kapalı Çarşı Esnafımız Köklü Bir Gelenekten Geliyor”
“‘Belediye Başkanı Olarak Atandınız’ Dedi!.”
“‘Belediye Başkanı Olarak Atandınız’ Dedi!.”
“Malatyamız Çok Şükür Bunu Başardı”
“Malatyamız Çok Şükür Bunu Başardı”
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