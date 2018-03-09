O Mektup ve İçinden Çıktığı Teyp Müzede Yeralacak

Yaşam
Malatya’da eski plak satan dükkâna gelen teybin altına iliştirilmiş, bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli...
Siz hayatınızda “heykeli dikilecek” kaç insan tanıdınız? Bir öğretmen düşünün… Suat TAŞPINAR [email protected] Bir öğretmen düşünün; 70’lerin sonu, 80’lerin...
HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor....
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma...
Varol doğduğu toprakları hiç unutmamış, vefasını açık bir şekilde göstermiştir.. Nezir KIZILKAYA [email protected] Sosyal devlet anlayışı, vatandaşların sağlık, güvenlik ve...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından sürdürülen kültür-sanat ve eğitim faaliyetleri kapsamında meslek kursları da düzenleniyor. Günümüzde...
TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Malatyalı Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, dünyaya gelen oğluna 2017 yılında El...
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Saim Güntan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya...
Mesleğe 1977 yılında adım atan ve 1980 darbesinde askeri emirle Hanımın Çiftliği ve Dilek beldelerinde bir süre belediye başkanlığı da...
Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin geleneksel sohbetlerinin son konuşmacısı CEM Vakfı (Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı) Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan oldu....
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke genelinde uygulamaya koyduğu ‘Aile Sosyal Destek Programı’...
Ağır kış şartlarında aşırı kar alan kırsal alanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve...
Türkiye’de 2017 yılında bebeklere en çok Zeynep ve Yusuf isimleri verildi. Zeynep adı 62 kentte, Yusuf adı ise 27 kentte...
Malatya‘nın Hekimhan ilçesinde baharın habercisi ve şifalı olduğuna inanılan “nevruz çiçekleri” açmaya başladı. Her yıl mart ayının ortalarında karların erimesiyle dağların...