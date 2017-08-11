Malatya Haber

Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu....
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25), memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı....
Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Özlem öğretmen ile babası gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden Malatya’nın Kuluncak ilçesine...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir şehrin gelişiminin öncelikle planlamayla başladığını belirterek, doğru planlamanın doğru büyümeyi de gerçekleştireceğini...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL uygulamasına ilişkin, “Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar...
Cumhuriyet Halk Partisi Emeksiz Meydanı’nda bir miting gerçekleştirdi. Malatya Milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür...
Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD-Fort Worth’de düzenlenen törenle teslim aldı....
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’ya 12 milyon TL yatırımla bir Fuar Merkezinin kazandırılmakta olduğunu bildirerek,...
ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan F-35 savaş uçakları teslim ediliyor. Uçaklar, Türk pilotların eğitilmesinden sonra Malatya 7’nci Ana...
Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir parkta başlayan ve silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili olarak 3...
Malatya’da kızının tayin olduğu kırsal mahalleye (köye) ev tutmaya giden baba ve 28 yaşındaki öğretmen kızı dönüş yolunda otomobilin yoldan...
Mücelli Caddesi girişinde, gece meydana gelen olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, saat 22.00 sularında Mücelli Caddesinin girişinde bir kafenin...
Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev aldı. Olayda araç tamamen yanarken 2’si ağır 5 kişi yaralandı....
Çukurca’daki hain saldırıda şehit olan askerlerden Onbaşı Özdemir’in cenazesi gece Malatya’ya getirildi.. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit...
Darbe girişimi sırasında darbeci ağabeyi de öldürülen, beraat ettikten sonra gaybubet evinde yakalanan Malatyalı eski yüzbaşı tutuklandı Konya 6. Ağır...
Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle...
GÜNCEL HABERLER
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Partinin grup başkanvekili, sözcüsü olarak söylüyorum, burada oy kullanırken Cumhuriyet...
Şehir merkezindeki sanayi sitelerinin taşınması konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yer olarak; Altay...
Hakkari’nin Çukurca İlçesinde PKK’lı teröristlerin askeri araca roketli saldırısında birisi Malatyalı olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı...
Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 94 ekip ve 469 personelin katılımı ile narkotik...
Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, Cengiz Topel Caddesi...
Büyükşehir Belediyesi de Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) aldı. Büyükşehir Belediyesi, aldığı belge ile Güneş Enerjisi...
Malatya‘nın Darende ilçesinde, sel suyu karışan Tohma Çayı’nda oksijensiz kalan balıklar kıyıya vurdu. İlçenin kırsal mahallelerinden...
Malatya Şeker Fabrikası tarafından pancar alım bölgesindeki çiftçilere 1. Avans ödeme döneminde 4 milyon 718...
SPOR HABERLER
Evkur Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı oyuncu Youness Mokhtar’ı kadrosuna katmak üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı kırmızılı yönetim, Hollanda Ligi’nin dikkat çeken ismini bedavaya almak üzere. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, sol kanat...
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Spor Toto 1.Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde başarılı bir sezon geçiren forvet oyuncusu Özgürcan Özcan ile ilgilendiği ileri sürüldü. Transfer çalışmalarını hız veren Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, listelerinde yer alan futbolcularla...
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Zorunlu Gelişim Semineri’nin faydalı geçtiğini ifade etti. TÜFAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Zorunlu Gelişim Semineri, 170 antrenörün katılımıyla Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Malatya ve Adıyaman’dan toplam 170...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında tertip edilen futbol turnuvasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kentimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve sportif tanıtımına büyük katkı sağlayacak kiraz festivalimiz futbol müsabakaları, karakucak güreşleri, okçuluk, atlı cirit...
Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda grupta Portekiz ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. B Grubu’nda ilk maçta İran’a 1-0 kaybeden Fas, grubun ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Luzhniki Stadyumu’nda oynanan...
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Murat Akça’ya Boluspor’dan sonra Elazığspor’un da talip olduğu bildirildi. Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz sezon devre arasında Elazığspor’a kiraladığı defans oyuncusu Murat Akça, sezonun sona ermesinin ardından bordo beyazlı ekibe veda etmişti. Evkur...
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile her konuda anlaştı. Sarı kırmızılıların Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran Evkur Yeni Malatyaspor, Kızılyıldız’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı...
Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, “Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında engelli vatandaşların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için, tandem bisiklet ile engelli bireyleri de yanlarına alarak pedal çeviriyor. 55 ili kapsayan projede, bisiklet gezginleri, şehirlerdeki engelli derneklerini de ziyaret ederek, tandem...
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, “Açık söylemek gerekirse transferde bu sezon nokta transferler yapmak istiyoruz. Çünkü elimizde geçen sene kadromuzda olan ve yola devam edeceğimiz bir iskelet kadro var. Eksikliklerimiz noktasında tespitlerimizi hocamız...
Evkur Yeni Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar’ın taliplisi çoğalırken, transferle ilgili henüz netleşen bir durum yok. TFF 2.Lig’deyken Evkur Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katılan Çiftpınar, Spor Toto 1.Lig ve Spor Toto Süper Lig’deki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın altyapısında yetişen Çiftpınar’a,...
- Mokhtar Transferinde Küçük Pürüzler
- EYMS Gaziantepli Oyuncuyla İlgileniyor
- “Seminer Faydalı Oldu”
- Yeşilyurt’ta 16 Takımla Turnuva
- Boutaib Portekiz Maçına İlk 11’de Çıktı
- Bolu’dan Sonra Elazığ da Talip
- EYMS Hollandalı Futbolcu İle Anlaştı
- ‘Pedal Arkadaşım’ Engelleri Aşıyor
- “Nokta Transferler Yapmak İstiyoruz”
- Sadık Çiftpınar’ın İsteyeni Çok, Gelişme Yok
MALATYA İLÇELER
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Bahri Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 5,7 milyon TL değerindeki 47 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına hızla devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu: “Akçadağ...
Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Merdivenler Mahallesi’nde birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. Rekor düzeyde asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında Merdivenler Mahallesi’nde yapılan altyapı sonrası birinci kat sathi...
Hekimhan ilçesinde gaziler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek’i ziyaret etti. Gaziler Yalçın Yedek, Gökhan Divarcı ve Gürbüz Değirmencioğlu, Milli Eğitim Müdürü Dilek’i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Gaziler, ziyarette, okullarda şehitlik ve gazilik üzerine seminerler vermek istediklerini belirterek, Hekimhan’daki şehitlerin adlarını...
Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ıslah projesi, soykütüğü projesi ile yeni teşvik ve destekler ile ilgili Arapgir’de toplantı yapıldı. Arapgir ilçe belediye binasında düzenlenen toplantıya proje lideri Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Zeki Erişir, Gıda, Tarım...
Malatya’daki sinemalarda 15- 21 Haziran günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA SALON-1 : Jurassic World: Yıkılmış Krallık Seanslar : 12.00 – 15.00 – 18.00- 20.30 SALON-2 : Jurassic World: Yıkılmış...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “ Hizmetler ve yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt’un gelişimi ve değişimi için 7/24 esasıyla çalışan Belediye Başkanımızı ve ekiplerimizi üstün hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi. BAKAN TÜFENKCİ, YEŞİLYURT BELEDİYESİ EKİPLERİYLE SAHUR YAPTI Gümrük ve Ticaret...
Kiltepe, İlyas, Çarmuzu, Bentbaşı ve Kaynarca mahallelerinden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen meydan iftarında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Meydan iftarlarımız toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Beş ayrı mahallemizden gelip gönül soframıza zenginlik getiren, paylaşmanın,...
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, ilçedeki ev hanımlarıyla iftarda bir araya geldi. Belediyeye ait sosyal tesislerde ev hanımlarıyla iftar yapan Başkan Eser, sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayı içerisinde toplumun her kesimini iftar sofralarında ağırladıklarını söyledi. Müslüman coğrafyalarında yaşanan zulme dikkat çeken Eser,...
Battalgazi ilçesinde Türkiye Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan Okuma-Yazma Kursuna katılarak başarılı olan kursiyerlere ‘Okur Yazarlık’ belgeleri verildi. Belge törenine, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine...
Gözene Mahallesinde devam eden sıcak asfalt ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin bütün yaşam alanlarındaki ulaşım ağını konforlu hale getirmek, araç ve yaya trafiğini hızlı, akıcı ve güvenli olmasını sağlamak adına yol yenileme çalışmalarımıza...
- Bahri’de Alt Yapı Çalışmaları
- Merdivenler Yolu Asfaltlandı
- Gazilerin Müdürden Talebi
- Arapgir’de Bilgilendirme Toplantısı
- Malatya Sinemaları (15- 21 Haziran Filmleri)
- “Hizmetleriyle Göz Dolduruyor”
- 5 Mahallenin Sakinlerine Toplu İftar
- Ev Kadınlarına İftar Yemeği Verdi
- 32 Kadın Okur- Yazar Oldu
- “Ulaşım Ağı Daha Güçlü Hale Geliyor”
EKONOMİ HABERLER
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’ya 12 milyon TL yatırımla bir Fuar Merkezinin kazandırılmakta olduğunu bildirerek, fuar merkezinin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir proje olduğunu belirtti. -“Kalkınma Bakanlığı onayladı” Çalık yaptığı yazılı açıklama da, “Malatya’ya...
Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, KOSGEB Malatya Müdürlüğü ve Malatya Birlik Vakfı Başkanlığı işbirliği kapsamında düz enlenen ‘’ Uygulamalı Girişimcilik’’ eğitimini tamamlayan ve Girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan 74 katılımcıya yönelik belge dağıtım töreni düzenlendi. Törende AKP Genel...
Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Malatya’da, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunundan şu ana kadar 7 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyeleri 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Bazı...
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Kızılay ve MTB Başkanı Özcan kayısı için işbirliği vurgusu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesinin kendileri için çok önemli...
Büyükşehir Belediyesi de Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) aldı. Büyükşehir Belediyesi, aldığı belge ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için başta KDV indirimi, vergi muafiyeti olmak üzere işveren sigorta prim indirimi, faiz desteği gibi birçok destekten yararlanacak. Özellikle nakit para konusunda...
Malatya Şeker Fabrikası tarafından pancar alım bölgesindeki çiftçilere 1. Avans ödeme döneminde 4 milyon 718 bin 300 TL para ödemesi yapılacak. Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Malatya Şeker Fabrikasının pancar aldığı çiftçilere 1.avans ödemelerinin Çarşamba günü itibarıyla başlayacağını bildirerek,...
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan ve kurum olarak 83 milyon TL teklif verdikleri Vagon Onarım Fabrikası’nda (VOF), arsa ve bina bedeli dahil toplam yatırım tutarının 150 milyon TL’yi bulacağını söyledi. Malatyalı olan...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz.” dedi. Bakan Sarıeroğlu, Elazığ’nın Kovancılar ilçesinde partililerle çay bahçesinde bir araya geldi. Burada vatandaşlarla...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerde el konulan ürünlerin e-ihale sistemiyle satıldığını belirterek, bu kapsamda 2017’de ve bu yılın ilk üç ayında 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış yapıldığını belirtti. Tüfenkci, Malatya’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde...
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın son 15 yılda Malatya’ya 2 milyar TL yatırım yaptığını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Bu yatırımlar sayesinde Malatya’da verimli topraklar suyla buluştu” ifadelerini kullandı. Malatya’yı daha da büyütmek için canla başla çalıştıklarını ifade...
- Proje Onaylandı, O Alana Fuar Merkezi Yapılacak
- Girişimci Sertifikası Aldılar
- “Malatya’da 7 Bin 500 Başvuru Oldu”
- “Destek Konusunda Ciddi Bir Beklentimiz Var”
- Büyükşehir Belediyesi İle 16 Firmaya YTB
- Pancar Üreticisine 4,7 Milyon TL Avans Ödenecek
- Kızılay, VOF’a 150 Milyon TL Yatırım Yapacak
- Bu Yıl Hedef 1 Milyon 250 Bin İşsize İş
- El Konulan Mallardan 268 Milyon TL’lik Satış
- “Çiftçilere Yıllık 142 Milyon Gelir Artışı Sağlandı”
ASAYİŞ HABERLER
Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir parkta başlayan ve silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, saat 22.15 sıralarında Çamdere Sokak’taki bir parkta meydana geldi. Parkta bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle...
Mücelli Caddesi girişinde, gece meydana gelen olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, saat 22.00 sularında Mücelli Caddesinin girişinde bir kafenin önünde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre; kız meselesinden kaynaklandığı ileri sürülen kavga da Emrah Y. adlı genç bıçak ile...
Malatya’da bir kişi iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Fırat Mahallesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş...
Kernek Mahallesi İpek Caddesi üzerinde, tabancayla havaya ateş açan şahıs, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Olay, saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürümekte olan 2 şahıstan birinin havaya tabancayla ateş açtığı, şahısların daha sonra sokak arasına kaçtığı ihbarı...
Malatya’da iki akraba aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Orduzu Pınarbaşı mesiresinde akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada F.G. ile Y.G. yaralandı. Yaralılar...
Sabaha karşı 04.00 sıralarında, Akpınar civarında silahla çevreye ateş açan 1’i kadın 3 kişi, polisin takibi sonucu İstasyon Virajı’nda yakalandılar. Beyaz bir otomobilde bulunan şahısların, Söğütlü Cami civarı, Aslantepe Caddesi ve Akpınar’da tabancayla rastgele ateş açtıkları yolundaki ihbar üzerine, resmi...
Gümüşhane’de bir kuyumcuda sahte bilezik bozduran biri kadın iki kişi, Emniyet güçlerinin takibi sonucu Rize’de kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre Gümüşhane il merkezi Cumhuriyet caddesindeki bir kuyumcuya gelen T.M. (52) bilezik bozdurup parasını alarak dükkandan ayrıldı. Hemen ardından bileziğin sahte...
Pazartesi’ni Salı’ya bağlayan gece yarısından sonra İnönü Caddesi Kız Meslek Lisesi önünde, 2 genç bayan ve 2 erkekten oluşan gruptan birinin tabancayla havaya ateş açtığı ve Sıtmapınarı yönüne doğru yürüyerek uzaklaşmakta oldukları ihbarı üzerine bölgeye gelen polisler, Dörtyol civarında grubu...
Yeşilyurt’un ilçesine bağlı mahallenin muhtarı, tartıştığı biri kadın iki kişiyi tabancayla vurdu ve jandarma refakatinde sivil araçta rapor için Malatya’ya getirilirken, araç içerisinde kendini de vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kuyulu Mahallesi’nde (köyünde) belirlenemeyen bir nedenle...
Malatya’da kırsal kesime göreve giden sağlık memuru, bindiği aracın şoförünü falçata ile yaraladı. Şoför ağır yaralanırken, sağlık görevlisi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezinde görevli 22 yıllık sağlık memuru Kenan Y. kurumun resmi...
- Silahlı Kavgada 1 Kişi Vuruldu
- Mücelli’de 1 Kişi Bıçaklandı
- İşyerine Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
- Tabancayla Ateş Açtı, Kaçamadı
- Akrabalar Mesirede Kavga Etti, 2 Yaralı
- Rastgele Ateş Ederek Dolaşırken Yakalandılar
- Malatya’da da Vukuatları Var
- Kızlı- Erkekli Grup Ateş Etti, Silah Kızda Çıktı
- Muhtar Dehşet Saçtı.. 2 Kişiyi Vurdu, İntihar Etti
- Sağlık Memuru Şoförü Yaraladı
KULİS HABERLER
Kızılay Kan Merkezi’ne ait kan alma kabininin, Yeni Cami önündeki Soykan Meydanı’ndan kaldırıldıktan sonra, daha önce Büyükşehir Belediye Encümeni’nin karar verdiği Sağlık Müdürlüğü önüne yerleştirilmek yerine, Ahmet Çakır’ın başkanlığı döneminde alınmış karar uygulanmayarak gözden uzak bir yere taşınmasına ilişkin haberimize,...
Bazı yerel yönetici ve siyasilerin, “düşük profilli isim” tercihleri bunları yaşatıyor.. İsmet YALVAÇ Geçtiğimiz 2 sezon sponsorluk için anlaştığı şirketin “Evkur” markasını adının önüne ekleyen Yeni Malatyaspor’un, yaptığı iş ve işlemleri bir türlü açık ve şeffaf olamayan, başkanından...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü için 9’u İnönü Üniversitesi’nde görevli 18 Prof. aday oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mayıs ayında görüşülerek kabul edilen ve bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversitelerin kurulmasını öngören, 7141 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun...
Malatya Vagon Onarım Fabrikası projesinde hedef neydi, ‘darbe’den sonra neden bundan vazgeçildi? Vagon Onarım Fabrikası.. Malatya’nın on yıllarının ‘yılan hikayesi’.. Kuruluş amacından vazgeçildikten sonra, kullanımı konusunda birçok alternatif (iş makinesi fabrikası, helikopter üretim tesisi, kayısı entegre tesisi, tekstil fabrikası vsvs.)...
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada hizmetleri ve Malatyalıların kendisine yönelik bakış açısına değinerek, “İnsanlarımız da kendisine hizmet edenleri ayrı kefeye koyuyor, kendisine hizmet etmeyenleri de iyi biliyor” dedi. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na özel...
Polat’ın Büyükşehir’e gelir gelmez görevden aldığı MASKİ’nin başarılı genel müdürü Özdemir’in organizasyonunu yaptığı 1 ay önceki çalıştayın sonuç bildirgesi gecikmeli bir bültenle kamuoyuna duyuruldu, ancak… Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen...
Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nin başvurusu üzerine Şeker Fabrikası alanında fabrika binası ile özgün mimari örnekleri olan kültürel ve sosyal tesisler için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen tescil kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, tescile karşı red oyu veren tek üyenin...
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “27.dönemde yer almadık ancak bugüne kadar bu davanın, kutlu yürüyüşün neferi olarak bu davaya gönül verdik” dedi. AKP’de 24 Haziran seçimleri için de aday aday adayı olan ancak listede yeralmayan Milletvekili Şahin, AKP Malatya İl...
İyi Parti Malatya İl Örgütü, kurucu il başkanı Sezai Altaş’ın sürpriz istifasıyla sarsıldı. Bir süre önce il yönetimi başkanlığında oluşturulan Sezai Altaş’ın, genel merkez yönetiminin belirlediği aday sıralaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanan partide bu durumdan rahatsız olduğu ve istifa kararı...
BÜYÜKŞEHİR’İN ‘EN BAŞARILISI’ OLMAK DA YETMEDİ!.. Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir görevinden alındı. MASKİ Genel Müdürlüğüne Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun düşünüldüğü belirtiliyor. Malatya’nın Büyükşehir olması ile birlikte MASKİ’nin kurucu...
- Belediye Sustu, ‘Yetkisiz, Sorumsuz’ Adam Konuştu!
- Yeni Malatyaspor’da Bir Oldu-Bitti Daha mı?!
- M. Turgut Özal Üniversitesi İçin 18 Rektör Adayı
- İşte Malatya’nın Kadim Sorunu VOF’un Hikayesi
- “Bazılarının Rahatsız Olduğunu Biliyorum”
- Büyükşehir ‘Yanlışlıkla’ Hakkını Teslim Etti!
- O ‘Koruma’ Kararına Tek Karşı Çıkan Kimmiş?!
- “Olsam Sevinmeyeceğim Olmasam Üzülmeyeceğim, Demiştim”
- İyi Parti’de Deprem.. İl Başkanı İstifa Etti
- MASKİ’de Polat Operasyonu! Genel Müdürü Görevden Aldı
TEKNOLOJİ HABERLER
BMW denilince insanların aklına öncelikle gelen araçlardır BMW X5 serisindeki araçlar. Cep telefonlarında nasıl markaların amiral gemileri varsa BMW içinde X serisi fiyat ve özellikleri ile bir amiral gemi gibi. Uzun yıllardır ülkemizde ve piyasada aktif olarak yer almakta olan...
Malatya‘da lise mezunu gençlerin geliştirdiği robot sayesinde özellikle ilaç saati ve dozunu hatırlamakta güçlük çeken yaşlıların tedavisi aksamayacak. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünden mezun olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Dinçer, Üzeyir Üşek ve Mahsuni...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi Piroteknik Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, hayalinin, Türkiye’de uzay sanayisinin en azından alt yörüngeye uydu gönderebilecek bir roket sistemini geliştirmesi olduğunu belirterek, “Roket sanayisi zor ama ulaşılması imkansız veya bizim bilgi seviyemizin...
Robocot Malatya 2018 Bilim Şenliği’nin katılımcıları arasında ‘GyroTürk’ adını verdikleri hava aracını yapan çift de yeraldı.Mersin’de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri “gyrocopter” videosundan etkilenerek ürettikleri ve “GyroTürk” adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi. Mersin Üniversitesi...
Kayısı kenti olarak tanınan Malatya‘nın, robotlarla da anılması amacıyla etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Kocamaz, festivali bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileriyle planladıklarını anlattı. İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş adamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen “ROBOCOT Malatya 2018″ Bilim Şenliği sona erdi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde...
NASA, MIT, Oxford ve Silikon Vadisinden Türk bilim insanları Robocot Malatya 2018 için geldiler.. Malatya’daki Robocot 2018’e katılan NASA’nın ve Mars programının kadrolu tek Türk yöneticisi Sırrı Oğuz, “Mars’a yolculukta ilk büyük adımı 2021’de atacağız, ancak 2030 hedefinde 2 yıl...
İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş Adamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen “ROBOCOT Malatya 2018″ Bilim Şenliği başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikler kapsamında farklı illerden katılımcılar, tasarladıkları robotları sergiledi. Mesleki ve teknik okullardan öğrenciler tasarladıkları robotları tanıtırken,...
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle dünyadaki tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini yönünde çağrıda bulundu. Twitter Inc’den yapılan açıklamada, daha fazla güven ve emniyet açısından 330 milyondan fazla kullanıcısının şifrelerini değiştirmeye çağırdı. İcra Kurulu Başkanı Jack...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında Avrupa’da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak. Uzay...
Dünyanın en önemli kozmologlarından biri kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stefhan Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere’nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942 doğumlu olan ve 1964’te henüz 22 yaşındayken...
- 2019 BMW X5 fiyat ve özellikleri ile çok iddialı!
- “Hemşirelerin İş Yükü Azalacak”
- “Türkiye Roket Sanayisinde Bilgi Birimine Sahip”
- ‘GyroTürk’ Seri Üretim Aşamasına Geldi
- Robocot Malatya 2018 Sona Erdi
- “Mars’a Yolculuk İçin İlk Büyük Adım 2021’de”
- Robocot Malatya 2018 Etkinliği
- Twitter’den Kullanıcılarına: Şifrenizi Değiştirin
- Astronot Yetiştirecek Merkez
- Stefhan Hawking Öldü
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL uygulamasına ilişkin, “Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bu OHAL...
Cumhuriyet Halk Partisi Emeksiz Meydanı’nda bir miting gerçekleştirdi. Malatya Milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Grup...
AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, “24 Haziran’da durmak yok, yola devam diyeceğiz” dedi....
Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Bu kapsamında yaşlılara, hastalara, kadınlara, hamile bayanlara ve diğer dezavantajlı...
Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, “Pedal Arkadaşım” projesi kapsamında engelli vatandaşların bisiklet kullanımını...
Malatya‘da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş, “Köpeğin susadığını...
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eskimalatya’da bulunan Kale Surları’nda incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında gösterdikleri hassasiyeti, Kale Surları’nın da ayağa kaldırılması noktasında aynı...
Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, bilgiye ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan...
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin 13 Haziran 2018 tarihinde yapıldığını ve inşaata kısa sürede başlanılacağını bildirdi. “Malatyalılara ne söz...
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kaplıcalarının tıbbi...
D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin kalın bağırsak kanserine yakalanma oranın daha düşük olduğu tespit...
Yeşilyurt 24.Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Ziraat Odası ve Yeşilyurt Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen “En İyi Kiraz” ve “En Bakımlı Kiraz Bahçesi” yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Turgut Özal Tabiat Parkında yapımı devam eden Doğal...
Yeşilyurt Belediyesi’nin Çırmıhtı- Gedik mevkiinde yaptırdığı sosyal tesisler sahurda düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi İçişleri...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ’ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin Cenevre...
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve...
TBMM Başkanlığı, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin tamamlanmasının ardından, milletvekili...
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, “Bu konsey ismine layık değil.” dedi. Haley ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığında düzenledikleri ortak basın...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ’ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini...
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve...
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