Malatya Haber

Battalgazi Belediyesi tarafından Bahri Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Belediyenin, yapılan çalışmalara ilişkin bülteni aynen şöyle: “Battalgazi Belediyesi tarafından Bahri Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları devam...