Malatya Haber

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, evlerinin yakınında bulunan kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak, askeri helikopterle...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatyalıların bedelli askerlik eğitimi verilen şehirlerden birinin de Malatya olmasını talep ettiklerini, bunun kentin...
Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Adıyaman’dan Malatya istikametine giden Macide Hakyol Uçar idaresindeki...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının ve buna bağlı ölümlerin ürkütücü boyutlara ulaştığını kaydederek, konuyla ilgili mutlaka ve...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile koruma araçların karıştığı trafik kazasından 1’i...
İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen “UYUMA Projesi” sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı...
Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir birahaneye ateş açan 2 şahıs kaçtı. Olay, Perşembe gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Cezmi Kartay...
Hekimhan- Kuluncak karayolunda bir aracın şarampola yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Hekimhan- Kuluncak karayolu Karaçınar...
Malatya‘nın Darende ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Orhan Özdemir idaresindeki 34 JB 6740 plakalı minibüs, Ayvalı...
Malatya deyince Akpınar akla gelir. Akpınar bir “Lokantacı Üniversitesi’ydi.” Bülent KORKMAZ [email protected] Dünya işlerinden fırsat buldukça yazı...
Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)...
Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde (köyünde) gece yarısından sonra bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında köy konağı ile yanında bulunan seyyar...
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Memur Sen Malatya Şubesini ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve...
Malatya’nın Pütürge ilçesinde, evlerinin yakınında bulunan kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay 21 Ağustos...
Malatya‘daki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tesadüfen başladığı seyisliği yaklaşık 20 yıldır sürdüren Oktay Hasan, işletmede değeri milyon liraları bulan safkan Arap...
Kurban Bayramının ikinci gününde CHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da katıldı. Cumhuriyet...
GÜNCEL HABERLER
AKP Malatya İl Teşkilatı tarafından, Kurban Bayramının birinci gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nikah...
Malatya’da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmaz için camilere akın etti. Bayram namazını özellikle...
Malatya il protokolu, Valilikçe düzenlenen programla bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında valilikçe resmi bayramlaşma...
Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi Derme İlkokulu civarında meydana gelen olayda, bir kişi tabancayla açılan ateş...
Malatya‘da yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Ebru Çakmak’ın, küçük yaşlardan beri kurduğu gelinlik giyme hayali Yeşilyurt Belediyesinin...
Malatya deyince Akpınar akla gelir. Akpınar bir “Lokantacı Üniversitesi’ydi.” Bülent KORKMAZ [email protected]
Kurban Bayramı kutlanıyor. Bayram Namazı 06.26’da. Yönetici ve siyasilerin BAYRAM MESAJLARI.. Kurban Bayramı, 21- 24...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve...
SPOR HABERLER
Spor Toto Süper Ligin 3.haftasında Cumartesi gecesi deplasmanda Kayserispor ile karşılacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmana gitti. Ligde geride kalan iki haftada 6 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, üçüncü haftada Cumartesi gecesi 21.45’te deplasmanda Kayserispor ile karşılacak. Ligin ilk haftasında...
Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, “Gol veya goller atarak deplasmanda 3 puanı almak istiyoruz” dedi. Türk halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Çiftpınar, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Çiftpınar,...
Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib (soldaki), Kayserispor deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Boutaib, “Gol atmak tabi ki her oyuncu için önemli ama benim için o kadar önemli değil. Takım galip geldiği sürece...
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan Fenerbahçe maçındaki ihlalleri nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevkedilen Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 personeline ihtar cezası verdi. Kurulun konuya ilişkin kararı şöyle açıklandı: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezonda da hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti. Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen sezon konulan hedefe ulaşıldığını, bu sezon ise yeni hedeflerinin...
Spor Toto Süper Ligin üçüncü haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Lige Göztepe ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanından da 3 puan çıkararak, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor....
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cumartesi gecesi Yeni Malatya Stadı’nda oynanan EYMS- Fenerbahçe maçı öncesi, skorboardda “Fenerbahçe:6- Galatasaray:0” yazıldığı iddialarıyla ilgili olarak, görüntünün fotomontaj olduğunu öne sürdü. Gevrek, “Photoshop olduğunu zaten maç sonrasında açıklamadık. O gün de araştırdık ama...
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transfer döneminin devam ettiğine işaret ederek, “Şu an için 1 veya 2 transfer gündemimizde.” dedi. Başkan Gevrek, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı kulübün başkanı, İslam aleminin...
Spor Toto Süper Lig’de haftanın altın 11’i açıklandı. Haftanın altın ilk 11’inde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla deviren Evkur Yeni Malatyaspor’dan 3 oyuncu yer aldı. Spor Toto Süper Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports, haftanın altın ilk 11’ini açıkladı. 705’in oyun kullanıldığı haftanın...
Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Cumartesi günkü Kayserispor- E.Yeni Malatyaspor maçını İzmir Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Süper Lig’in üçüncü haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon’unun internet sitesinden yapılan açıklamada;...
- EYMS Kayseri’ye 2 Eksikle Gitti
- “Bizim İçin Çifte Bayram Oldu”
- “Moral ve Motivasyon Olarak Yüksekteyiz”
- EYMS’nin 2 Personeline İhtar
- “Yine de 1-2 Transfer Yapmayı Düşünüyoruz”
- E.Yeni Malatyaspor Seri Yapmak İstiyor
- Gevrek’e Göre Bu Fotomontaj
- “1 Veya 2 Transfer Gündemimizde”
- Haftanın ‘Altın 11’inde 3 EYMS’li
- 3. Hafta Maçlarının Hakemleri
MALATYA İLÇELER
Malatya’daki sinemalarda 24- 30 Ağustos günleri arasında gösterilmekte olan filmler YEŞİL SİNEMA KOMPLEKSİ Mücelli Caddesi Girişi, Tel: 321 12 22 MALATYA SALON-1 : Meg: Derinlerdeki Dehşet- Büyük Açılış Seanslar : 12.00 – 14.30-17.30 – 20.00 SALON-2 : Siccin-5 Seanslar :...
Kale İlçesinde yeni festival ve mesire alanı temeli atıldı.Törende konuşan Başkan Cemal Akdemir, ‘Kale’nin kaderi hızla değişiyor’ dedi. Kale İlçesinde yeni festival ve mesire alanının temeli düzenlenen tören ile atıldı. Çok sayıda katılımın olduğu törende konuşan Kale Belediye Başkanı Cemal...
Battalgazi Belediyesi tarafından Bahri Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Belediyenin, yapılan çalışmalara ilişkin bülteni aynen şöyle: “Battalgazi Belediyesi tarafından Bahri Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan sıcak asfalt çalışmasından memnun kalan mahalle sakinleri, Battalgazi...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinin temel misyonunun; çağın her türlü olanaklarından yararlanabilen; öğrenen, üreten, kendine güvenen, misyonu ve vizyonu olan, tüm insanlığa karşı saygı ve sevgi dolu, ulusal ve evrensel değerlere kıymet verebilen bireyler yetiştirmek olduğunu...
Battalgazi Belediyesi tarafından Uluköy Mahallesi’nde 15 km’lik yolun ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması devam ediyor. Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Yollarımız çok güzel oldu” diyerek tozdan ve çamurdan kurtulduklarını...
Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur’an kursunda 2 ay boyunca Kuran ve Elifba eğitimi gören 120 öğrenci için kapanış programı düzenlendi. Yeşilyurt Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyi...
MalatyaBüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmursuyu çalışmaları kapsamında Göztepe, Çilesiz, Çöşnük, Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerinde toplam 3 bin 380 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptı. MASKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürü Ertan...
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Eser, Kurban Bayramı öncesi İbrahimpaşa Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarını gezdi. Pazarda satış yapanlar ve kurbanlık alanlarla sohbet eden Eser, belediye olarak yeni yaptırdıkları pazarın, sağlık ve hijyen koşullarıyla örnek olduğunu...
Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Kuru, Kaymakam Enver Zengince’yi ziyaret etti. Van Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli iken Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kuru, Kaymakam Zengince’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Zengince, ziyaretten dolayı Kuru’ya teşekkür ederek,...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı için çalışmaları yapıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü...
- Malatya Sinemaları (24- 30 Ağustos Filmleri)
- “Kale’nin Kaderi Hızla Değişiyor”
- “Eşekler Yürüyemiyordu, Temiz Oldu”
- “Eğitim Kalitesi Yükseliyor”
- Uluköy Yoluna Asfalt
- Kur’an Kurslarında Kapanış Programı
- 5 Mahalleye Yağmur Suyu Hattı
- Eser Canlı Hayvan Pazarı’nı Gezdi
- Darende’ye Yeni Komutan
- Hasırcılar’a Kanalizasyon Şebekesi
EKONOMİ HABERLER
Büyük mağazaların ve AVM’lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram indirimi bitti. Şimdi sırada sezon sonu aldatmacası var. Bu indirim günleri tamamen tüketiciyi yanıltarak rant elde etmeye yöneliktir. Vatandaşlarımız...
Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı taşıt kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 7 milyar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, genç işsizlik oranının yetişkin işsizlik oranının iki katından fazla olduğunu kaydederek, “AKP Hükümetleri, genç işsiz sayısını azaltmak için gerçekçi istihdam politikaları uygulamak yerine,gençlerin geleceğini çalmaya devam ediyor” iddiasında bulundu. Cumhuriyet...
Malatya Hekimhan cevizinin coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2016’da coğrafi işaret korumasına alınmak üzere başvurusu yapılan ürünlerden Malatya Hekimhan cevizinin tescil süreci 15 Ağustos 2018’de tamamlandı. Malatya Valisi ve Fırat...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, yaşanan siyasi ve ekonomik krizin işsiz sayısını artıracağını belirterek, “TÜİK eliyle işsiz sayısını düşük gösterip sorunun üstünü örtmek isteyenler, iktidarları için ülkeyi ateşe atıyorlar” dedi. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre...
OYAK Genel Müdürü, Hekimhan- Hasançelebi’de demir cevheri geliştirme ve peletleme tesisini hizmete geçireceklerini söyledi OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem (aşağıdaki fotoğrafta), Hekimhan- Hasançelebi’de 2 yıl içerisinde faaliyete geçirecekleri demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi ile ilgili olarak, Hürriyet Genel...
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, dövizdeki dalgalanmaya ve Çarşamba günkü düşüşe ilişkin, “Hükümet kur dalgalanmasına yönelik çok ciddi tedbirler aldı. Döviz kurlarındaki düşüşü ciddi anlamda hissettik.” dedi. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde ekonominin manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi....
Elazığ MÜSİAD Başkanı Hasan Uzun ve yönetim kurulu, Malatya MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun, ülkenin ekonomik saldırı sürecinde geçtiğini belirterek, “Bunun birinci amacı ülkemiz kendi ayakları üzerinde durması için yıllardır...
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı ihsan Akın, dolar manipülasyonunun uluslararası bir ekonomik komplo olduğunu belirterek, bu süreçte başta iş dünyası olmak üzere toplumun bütün kesimlerine TL’ye destek olunması çağrısında bulundu. “MATHAP olarak milyon dolarlar olanları, sabah akşam kur izleyenleri takipteyiz”...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Herkes net bir şekilde görmektedir ki, artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Tüm ülkeler bu güvensizlikten kendilerini korumak için, ticaretlerinde karşılıklı ya da ortak para kullanımını önemsemektir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA’nın düzenlediği...
- Sezon Sonu Aldatmacasına Dikkat
- Taşıt Kredileri 7 Milyarı Aştı
- “Pansuman Yöntemler İşsizliği Artırıyor”
- Hekimhan Cevizi’ne Coğrafi İşaret Tescili
- “Son Kriz Sosyal Dokuyu İyice Bozdu”
- “1000 Kişiye İstihdam Sağlayacağız”
- “Kurdaki Düşüşü Ciddi Anlamda Hissettik”
- Elazığ MÜSİAD’dan Ziyaret
- “Milyon Dolarları Olanı Takipteyiz”
- “Dolar Artık Güvenilirliğini Yitirmiştir”
ASAYİŞ HABERLER
Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir birahaneye ateş açan 2 şahıs kaçtı. Olay, Perşembe gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Cezmi Kartay Caddesi’nde bulunan bir birahaneye ateş açıldı. Olayda işyerinin duvarı isabet alırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından Sivas Caddesi’ne...
Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi Derme İlkokulu civarında meydana gelen olayda, bir kişi tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Pazartesi’ni Salı’ya bağlayan gece yarısından sonra 01.30 sıralarında Nasuhi Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya...
Malatya‘da kent merkezinde yankesicilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen şüpheliler İ.T, M.Ş. ve H.S’yi gözaltına aldı....
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TCDD’ye ait 25 parça ray demirini çaldıkları iddiası ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesinde TCDD’ye ait iltisak hattında daha önceden kesilmiş 2,5 metre boyunda 2,5...
Malatya ve Elazığ’da 66 hırsızlık olayına karışan ve 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Malatya ve Elazığ’da ev ve iş yerlerinden 66 hırsızlık olayına karışan...
MalatyaEmniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte “Huzurlu Bayramlar Türkiye” uygulaması gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, 112 ekip, 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 365 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Umuma açık 37 iş yerini kontrol eden ekipler, 5 kişiye adli işlem yaptı,...
Malatya‘da, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos tarihlerinde kent merkezinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından...
Amca- yeğen arasında tarla sulama suyu sırası yüzünden çıkan tartışmada, av tüfeği ile ateş eden amca, yeğenini öldürdü. Doğanşehir ilçesinde amca-yeğen arasında tarla sulama suyu sırası nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine av tüfeği ile ateş edilmesi sonucunda 1 kişi öldü....
Kız Meslek Lisesi yanındaki alt geçitte meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, çok sayıda meraklı vatandaşın olaya ilgisi ilginç görüntü oluşturdu. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Emeksiz ve Turgut Temelli caddelerini birbirine bağlayan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç...
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yol kontrol uygulaması esnasında Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 9 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde kapsamında Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesinde mevkiinde; Türkiye’ye yasadışı...
- Cezmi Kartay’da Birahaneye Ateş Açıldı
- Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
- 3 Yankesici Yakalandı
- Ray Hırsızları Yakalandı
- Firari Hırsız Yakalandı
- ‘Huzurlu Bayramlar’ Denetimi
- Aranan 26 Kişi Yakalandı
- Su Sırası Cinayeti.. Amca Yeğenini Öldürdü
- Silahlar Patladı, 1 Kişi Vuruldu.. Ahali Seyirde!
- Yabancı Uyruklu 9 Kaçak Yakalandı
KULİS HABERLER
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. Genel Başkan yardımcıları ve başkanlar, genel sekreter ve parti sözcüsü belli olurken, bir önceki yönetimin Sosyal İşler’den sorumlu genel başkan yardımcısı olan Malatya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP 6. Olağan Kongresinde bin 380 oyla yeniden genel başkan seçildi. Ankara Spor Salonun’da gerçekleştirilen AKP 6. Olağan Kongresi sona erdi. Kongrede kayıtlı bin 457 delegeden bin 381 delege oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Buna...
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, arsası ‘Millet Bahçesi’ olarak düzenlenmek üzere yıkım ihalesi geçtiğimiz hafta yapılan 53 yıllık İnönü Stadı’nın kapalı tribünün kalması gerektiğine ilişkin olan ve kamuoyunda da çokça seslendirilen düşünceyi dile getirdi. Millet Bahçesi projeleri kapsamında yıkılması...
Kayısı festivalini bırakıp film festivaline sarılmak Malatya’ya hangi katkıyı yaptı ki! Nezir KIZILKAYA [email protected] Geçen yıl yerel kanallarda Malatya Uluslararası Film Festivali açılışı öncesi yapılan canlı yayını izliyorum. Kırmızı halı röportajında, davetli bir sanatçı (tanımadığım, hatta ilk kez gördüğüm için...
AKP İl Başkanı Koca’dan açıklamalar.. “Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Yeniden bir revizyon sürecine gireceğiz.”.. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri için görevinden istifa ederek Malatya Milletvekili adayı olan ve seçilerek TBMM’de Malatya’yı temsil etmeye başlayan Hakan Kâhtalı’dan boşalan AKP...
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “İktidarın 16 yıldan beri yürüttüğü politikalar, ülkemizi bir adım ileri götürmedi. Bu ülkenin kalkınması ve ileri gidebilmesi için iktidarda köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var” dedi. Partisinin Malatya İl binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, birçok ilde bulunan eski stadyumların yerinin ‘Millet Bahçesi’ yapılacağı açıklamalarının ardından, İnönü Stadı da Battalgazi Belediyesi’nin daha önce açıkladığı Yeşilkuşak projesi alanında yer aldığı için Millet Bahçesi yapım işini Battalgazi Belediyesi’nin üstleneceği beklenirken, tesislerin yıkım işini...
Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP’nin o dönem Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde katıldığı iftar yemeğindeki konuşmasında Erdoğan’ı alkışladığı için, “Apoletlerini sökeceğim” diye eleştirdiği 2....
GAZETECİ KOZLUKLU’NUN UYARISI.. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamuoyunca ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Adnan Oktar da Çengelköy’deki evinde gözaltına alındı. Operasyon...
MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Malatya’ya daha çok yatırımcı çekmek istediklerini kaydederek, “Bizlerin, Malatya TSO ile İstanbul’dan gelen ve burada bulunan yatırımcı arkadaşlarımızla iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. İstanbullu yatırımcılar buraya geldiği zaman tek başına kalmamaları lazım. Şehrin onları daha fazla...
- Bakanlıktan Sonra Genel Başkan Yardımcılığı da Gitti!
- Tüfenkci ve Çalık, MKYK Listesi’nde Yer Aldı
- “Stadın Kapalı Tribünü Yıkılmamalı”
- Şehre Festival Geliyor Ama Mevsim Yine Aynı Mevsim
- “Cumhurbaşkanımız Bizden Başarı İstedi”
- “Malatya’nın 7’nci Milletvekiliyim”
- Büyükşehir Sessiz Kaldı, Çalık Konuştu
- Muharrem İnce’den ‘Apolet Polemiği Hata’ İtirafı
- “33 Yıl Önce Aralarına Sızarak Ortaya Çıkarmıştım”
- “Malatya Çok Laf Üreten Az İş Yapan Bir Yer!”
TEKNOLOJİ HABERLER
Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyon’dan fazla polis memuru tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser’e, üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı ‘Wattozz’ rakip oldu. ABD’li rakibine kıyasla üstün özellikler taşıyan yerli silahın ilk fotoğrafları basına servis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayisindeki teknoloji merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), İstanbul’un insan kaynağı ve sanayi altyapısından daha fazla yararlanmak için bir “mühendislik üssü” kuracak. TAI’nin Yıldız Teknopark’taki ofisinin açılışı gerçekleştirilirken; TAI, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız...
BMW denilince insanların aklına öncelikle gelen araçlardır BMW X5 serisindeki araçlar. Cep telefonlarında nasıl markaların amiral gemileri varsa BMW içinde X serisi fiyat ve özellikleri ile bir amiral gemi gibi. Uzun yıllardır ülkemizde ve piyasada aktif olarak yer almakta olan...
Malatya‘da lise mezunu gençlerin geliştirdiği robot sayesinde özellikle ilaç saati ve dozunu hatırlamakta güçlük çeken yaşlıların tedavisi aksamayacak. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünden mezun olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Dinçer, Üzeyir Üşek ve Mahsuni...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezi Piroteknik Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, hayalinin, Türkiye’de uzay sanayisinin en azından alt yörüngeye uydu gönderebilecek bir roket sistemini geliştirmesi olduğunu belirterek, “Roket sanayisi zor ama ulaşılması imkansız veya bizim bilgi seviyemizin...
Robocot Malatya 2018 Bilim Şenliği’nin katılımcıları arasında ‘GyroTürk’ adını verdikleri hava aracını yapan çift de yeraldı.Mersin’de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri “gyrocopter” videosundan etkilenerek ürettikleri ve “GyroTürk” adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi. Mersin Üniversitesi...
Kayısı kenti olarak tanınan Malatya‘nın, robotlarla da anılması amacıyla etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Kocamaz, festivali bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileriyle planladıklarını anlattı. İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş adamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen “ROBOCOT Malatya 2018″ Bilim Şenliği sona erdi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde...
NASA, MIT, Oxford ve Silikon Vadisinden Türk bilim insanları Robocot Malatya 2018 için geldiler.. Malatya’daki Robocot 2018’e katılan NASA’nın ve Mars programının kadrolu tek Türk yöneticisi Sırrı Oğuz, “Mars’a yolculukta ilk büyük adımı 2021’de atacağız, ancak 2030 hedefinde 2 yıl...
İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş Adamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen “ROBOCOT Malatya 2018″ Bilim Şenliği başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikler kapsamında farklı illerden katılımcılar, tasarladıkları robotları sergiledi. Mesleki ve teknik okullardan öğrenciler tasarladıkları robotları tanıtırken,...
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle dünyadaki tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini yönünde çağrıda bulundu. Twitter Inc’den yapılan açıklamada, daha fazla güven ve emniyet açısından 330 milyondan fazla kullanıcısının şifrelerini değiştirmeye çağırdı. İcra Kurulu Başkanı Jack...
- Milli Enerji Silahı ‘Wattozz’
- TAI İstanbul’da Mühendislik Üssü Kuruyor
- 2019 BMW X5 fiyat ve özellikleri ile çok iddialı!
- “Hemşirelerin İş Yükü Azalacak”
- “Türkiye Roket Sanayisinde Bilgi Birimine Sahip”
- ‘GyroTürk’ Seri Üretim Aşamasına Geldi
- Robocot Malatya 2018 Sona Erdi
- “Mars’a Yolculuk İçin İlk Büyük Adım 2021’de”
- Robocot Malatya 2018 Etkinliği
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Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşunun 17’nci yıldönümünü kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla AKP’li siyasiler birer mesaj yayınladılar. ÇALIK’IN MESAJI AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin kuruluş yıldönümü...
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuştu. Transfer yapacaklarının altını çizen...
64-65. Hükümetlerin Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı...
Malatya’da üniversite okuyan 2 genç, ziyaret ettikleri şehirlerde yemek giderlerini sağlamak için 1 liraya dert dinliyor. Otostop çekerek yolculuk yapan gençler, dertlerini anlatanları sabırla dinlediklerini söyledi. Malatya’da Halkla İlişkiler ve...
Malatya‘da yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Ebru Çakmak’ın, küçük yaşlardan beri kurduğu gelinlik giyme hayali Yeşilyurt Belediyesinin...
Malatya deyince Akpınar akla gelir. Akpınar bir “Lokantacı Üniversitesi’ydi.” Bülent KORKMAZ [email protected]
Malatya deyince Akpınar akla gelir. Akpınar bir “Lokantacı Üniversitesi’ydi.” Bülent KORKMAZ [email protected] Dünya işlerinden fırsat buldukça yazı yazmaya çalışan sanal âlemlerin bir yazarı olarak “bıldır bu zaman”...
MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu...
Yeşilyurt’un turizm potansiyelini daha iyi noktaya ulaştırmak amacıyla ‘Yeşilyurt’un Turizm Potansiyelini Artırma’ istişare toplantısı düzenlendi....
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, görevinden ayrıldığı bildirildi. TÖTM Başhekimlik görevine ise halen Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Üroloji Anabilim Dalı...
Malatya eski devlet hastanesinin arsasının üzerine inşa edilecek olan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi için...
TRT Haber TV’de, Fuat Kozluklu’nun sunduğu “Gece Bakışı” haber programına konuk olan, İnönü Üniversitesi Tıp...
Malatya‘nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu’nun ortasında bulunan Kudret Havuzu, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini bekliyor. Yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören havuz, bayram tatilinde de...
Yeşilyurt’un turizm potansiyelini daha iyi noktaya ulaştırmak amacıyla ‘Yeşilyurt’un Turizm Potansiyelini Artırma’ istişare toplantısı düzenlendi....
Malatya Büyükşehir Belediyesi 900 dönümlük Beydağı Tabiat Parkı’nı Malatya’ya kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi etaplar halinde yapılacak...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin’de düzenlenen görüşmede Putin, Rusya...
İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen “UYUMA Projesi” sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise...
Cezada alternatif çözümlerden biri olan “uzlaştırma” kapsamında 2018’in sonunda 200 bin soruşturma dosyasının mahkemelere gitmeden...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin’de düzenlenen görüşmede Putin, Rusya...
ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan “yargılanacak” iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dava açılırsa piyasalar çöker....
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı yasal giderlerinin ödenmesi karşılığında Donald Trump hakkında bildiği tüm...
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