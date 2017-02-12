1. Amatör Ligde Maç Sonu Gerginlik

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 11’inci hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Yeşiltepe 2 nolu sahada Orduzuspor ile 1966 Malatya Gençlik Spor arasında oynanan ve gergin geçen karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tartışma yaşandı.

Büyükler futbol liginde haftalar ilerledikçe hem heyecan hem de tansiyon giderek artıyor. Play-Off mücadelesi ile kümede kalma mücadelesi veren takımlar arasında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ligde 11’nci hafta karşılaşmaları oynandı.

Haftanın en tansiyonu yüksek mücadelesi Orduzuspor ile 1966 Malatya Gençlik Spor arasında oynandı. Yeşiltepe 2 nolu sahada Kemal Dizdar, Mustafa Gökhan, Atakan Zafer Polat’ın yönettiği karşılaşmada sık sık tartışmalar yaşandı. 2-1 1966 Malatya Gençlik Spor’un üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelenin bitiş düdüğüyle tartışmalar alevlendi. Çevik kuvvet polisleri, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek, tartışmayı büyümeden sona erdirdi. (Fotoğraflar bu maçtan)

Ligde 11’nci haftada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Orduzuspor-1966 Malatya Gençlik Spor: 1-2

Adafı Kartalspor-Doğanşehir Belediyespor: 2-1

Malatyaspor-1932 Malatyagücü: 1-8

Kaldırımgücü-Battalgazi Belediyespor: 0-2

B Grubu

Arguvan Belediyespor-Sanayispor: 1-0

Telekomspor-Demirspor: 0-6

Akçadağspor-44 Malatyaspor: 0-4

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Ataköyspor: 3-0.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi