1. Amatör Sona Erdi

1.Amatör Küme Futbol Liginde play-off mücadeleleri sona erdi. İlimizi 3. Lig Grup Şampiyonasında Hekimhan Belediyespor ile Malatyagücü takımları temsil etme hakkı kazandı. Bu arada 2. Amatör Kümeye ise Malatya İdmanyurdu ile Telekomspor takımları düştü.

1. AMATÖR KÜME SONA ERDİ

1. Amatör Küme Futbol Liginde Grup mücadelesinin tamamlanmasının ardından play-off mücadelesi de Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan Battalgazi Belediyespor, Malatyagücü, Sıtmapınarıspor ve Hekimhan Belediyespor takımlarının mücadele ettiği 3. Lige Yükselme Grup Şampiyonluğunda ilimizi temsil edecek takımların belirleneceği play-offun son karşılaşmaları dün oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Battalgazi Bld.- Hekimhan Bld.: 0-2

Sıtmapınarıspor- Malatyagücü: 1-2

Bu sonuçlarla 6şar puana ulaşan Hekimhan Belediyespor ile Malatyagücü takımları ilimizi 3. Lige Terfi maçlarında temsil etme hakkını kazandılar.

2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Bu arada grup mücadelesinde sondan 2 sırada yer alan Tecdespor, Tekspor, İdmanyurdu ve Telekomspor takımlarının mücadele ettiği kümede kalma play-off maçlarıda tamamlandı. Son karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Tekspor-Tecdespor: 1-1

Telekomspor-İdmanyurdu: 3-2

Bu sonuçlarla 5er puana ulaşan Tekspor ile Tecdespor takımları kümede kalırken, Telekomspor ile Malatya İdmanyurdu takımları 2. Amatör Kümeye düştüler.

HABER: Mehmet GÖRESİYE

FOTO: İHA