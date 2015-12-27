1. Amatör Sona Erdi
1.Amatör Küme Futbol Liginde play-off mücadeleleri sona erdi. İlimizi 3. Lig Grup Şampiyonasında Hekimhan Belediyespor ile Malatyagücü takımları temsil etme hakkı kazandı. Bu arada 2. Amatör Kümeye ise Malatya İdmanyurdu ile Telekomspor takımları düştü.
1. AMATÖR KÜME SONA ERDİ
1. Amatör Küme Futbol Liginde Grup mücadelesinin tamamlanmasının ardından play-off mücadelesi de Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan Battalgazi Belediyespor, Malatyagücü, Sıtmapınarıspor ve Hekimhan Belediyespor takımlarının mücadele ettiği 3. Lige Yükselme Grup Şampiyonluğunda ilimizi temsil edecek takımların belirleneceği play-offun son karşılaşmaları dün oynandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Battalgazi Bld.- Hekimhan Bld.: 0-2
Sıtmapınarıspor- Malatyagücü: 1-2
Bu sonuçlarla 6şar puana ulaşan Hekimhan Belediyespor ile Malatyagücü takımları ilimizi 3. Lige Terfi maçlarında temsil etme hakkını kazandılar.
2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ
Bu arada grup mücadelesinde sondan 2 sırada yer alan Tecdespor, Tekspor, İdmanyurdu ve Telekomspor takımlarının mücadele ettiği kümede kalma play-off maçlarıda tamamlandı. Son karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Tekspor-Tecdespor: 1-1
Telekomspor-İdmanyurdu: 3-2
Bu sonuçlarla 5er puana ulaşan Tekspor ile Tecdespor takımları kümede kalırken, Telekomspor ile Malatya İdmanyurdu takımları 2. Amatör Kümeye düştüler.
HABER: Mehmet GÖRESİYE
FOTO: İHA