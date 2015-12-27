1 Haftada 52 Gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan 52 kişiyi yakaladığı, ayrıca MOBESE kameraları aracılığıyla kurallara uymayan 577 aracın plakasına ceza uygulandığı bildirildi.

52 GÖZALTI..

Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şahıslarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İşlemiş oldukları suçlardan dolayı haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahısların yakalama emri ve Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama müzekkereleri çıkartılan şahıslardan 52 kişi Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

* 3167 SKM suçundan Şirvan C. Hakan K. Ahmet B. Mahmut D. Fikret B. Abdulnahit K. Serhat D. Mehmet A. Enver D. Selahattin G. :10

* 6136 SKM suçundan Murat D. Hüseyin Kasım K. :2

* Alkollü Araç Kullanmak suçundan Emrah B.

* Bakaya Kalmak suçundan İbrahim Halil Ç. Yasin B. Hamdi Ç. :3

* Basit Yaralama suçundan Süleyman G. Erdal G. Yıldız B. :3

* Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahlı Yağma ve Şantaj İddiası suçundan Mustafa B. Abdullah S. Serdar D. Bekir A. Rıdvan A. Rıdvan B. Burak Ç. :7

* Dolandırıcılık suçundan Abdullah K.

* Fuhuş suçundan Murat G.

* Güveni Kötüye Kullanmak ve Hırsızlık suçundan Orhan Ç.

* Hırsızlık suçundan Erkan Y.

* Hırsızlık ve Göçmen Kaçakçılığı suçundan Mahmut Ö.

* İşyerinden Hırsızlık suçundan Ramazan K.

* Kasten Yaralama suçundan İrfan Ş.

* Kayıp Şahıs Melek B. Özlem T. Muhammet T. Mehmet Şükrü I. :4

* Mala Zarar vermek suçundan Deniz S. İbrahim T. :2

* Müessir Fiil suçundan Erdoğan D. Ali T. Fikret A.K. :3

* Nüfus Cüzdanı Hakkında Yalan Beyan ve Sahtecilik suçundan Oğuz G.

* Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Ömer T.

* Silahla Adam Yaralama suçundan Yakup K.

* Suç Uydurma Sacit C.M.

* Suç Üstlenmek Ferhat K. Metin M. :2

* Tehdit suçundan Serdar Y.

* Yakalama Emriyle aranan şahıs Hüseyin A.

* Yankesicilik suçundan Aydın T.

* Yaralama suçundan Cemal K.”

TRAFİK DENETİMİ..

Bu arada, MOBESE kameraları aracılığıyla yapılan trafik denetimleri ile ilgili bilgi de şöyle:

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kapsamında ilimizin çeşitli yerlerinde bulunan 35 adet kamera ile merkezimizde çalışan izleme operatörleri 24 saat park, bahçe, kavşaklar, meydanlar ve caddeleri izlemekte, herhangi bir olumsuz trafik veya asayiş olayı ile karşılaştığında hemen en yakın ekibi olay yerine sevk ederek olaylara anında müdahale edilmesini sağlamaktadır.

MOBESE sisteminde, 01.08.2009 tarihinden bu yana MOBESE merkezindeki izleme operatörleri tarafından tespit edilen trafik kural ihlali yapan sürücülere, özellikle kırmızı ışık ihlali olmak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 116.maddesine istinaden cezai işlem uygulanmaya başlanmıştır.

Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yapılan basın açıklamaların yanında ilimizin çeşitli yerlerine uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

MOBESE sisteminin cezai işlem uygulanmaya başlandıktan sonra trafik kurallarına riayetlerin arttığı gözlenmiş olup, 12.04.2010 / 18.04.2010 tarihleri arasında MOBESE istemi kullanılarak yapılan haftalık işlem sayısı; 317 araca kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 111 araca trafik levhalarına uymamaktan, 141 araca hatalı yerde U dönüşü yapmaktan, 6 araca uygunsuz park yapmaktan, 1 araca trafiği tehlikeye düşürmekten, 1 araca şerit ihlali yapmaktan toplam 577 araca MOBESE kayıtlarından cezai işlem uygulanmıştır.”