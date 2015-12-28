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Malatya Haber -

1. Lig İçin Ter Döküyorlar

1. Lig İçin Ter Döküyorlar
  • 28.12.2015
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Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda yer alan Malatya Yeşilyurtspor Satranç Takımı, birinci lig yolunda önemli bir avantaj elde etti. 

Malatya’da düzenlenen Kulüpler Satranç Şampiyonasında birinci olan ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkını elde eden Malatya Yeşilyurtspor Satranç Takımı, Konya’da düzenlenen şampiyonada 8 sporcu ile mücadele ediyor. 

 Şampiyonada geride kalan 4 günde 5 müsabakada 3 galibiyet alan Malatya Yeşilyurtspor Satranç Takımı, birinci lig yolunda önemli bir avantaj elde etti. 

 81 ilden katılan kulüpler arasında ilk 6’ya girerek, birinci ligde çıkmak isteyen Malatya Yeşilyurtspor Satranç Takımı, 31 Temmuz’da sona erecek olan şampiyonada kalan 4 müsabakadan istediği sonuçları almanın planlarını yapıyor.

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