“10 Ağustos Tarihi Değiştirecek”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin Türkiye’de yeni bir tarihi sürecin başlangıcı olacağını kaydetti.

Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde partili yönetici ve belediye meclis üyeleri ile birlikte merkez Şıkşık Mahallesi Muhtarı Erdem Küçük ile Nuriye Mahallesi Muhtarı Muzaffer Polat’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yerel çalışmaları anlatarak, sorun ve talepleri dinleyen Çalık, cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak ise destek istedi.

Çalık, “Her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Türkiye’de problemler yaşanmış. İnşallah bu seçimde cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçilecek. 11 Ağustos günü cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmiş oluruz” dedi.

Çalık şunları söyledi:

“10 Ağustos Türkiye’nin tarihini değiştirecek bir tarihtir. İlk kez halkımız iradesini direk sandığa yansıtacak ve cumhurbaşkanını halkımız seçecek. O Cumhurbaşkanını adı sizlerin destek ve duaları ile Recep Tayyip Erdoğan olacak.”