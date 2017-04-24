11 Mahallenin Alt Yapısı Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4.2 milyon TL maliyetle 2. Etap kapsamında Battalgazi ve Yeşilyurt’a bağlı 11 mahallenin kanalizasyon altyapısını yeniledi.

MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Kuruluşumuzdan itibaren, yapmış olduğumuz sağlam altyapı ile şehrimizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek hemşehrilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. 2. Etap kapsamında Battalgazi ve Yeşilyurt’a bağlı Fırıncı, Kemerköprü, Yeni, Dilek, Yıldıztepe, Hanımınçiftliği, Göztepe, Alacakapı, Topsöğüt, Bostanbaşı ve Orduzu mahallelerine toplam maliyeti 4.2 milyon TL tutarında olan 17,5 km olan sağlam kanalizasyon hattı çalışmalarının yanı sıra 260 adet parsel bacası ve 276 adet muayene bacası çalışmalarını tamamladık. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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