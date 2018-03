’13 Kasım Bir Milattır’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 yıllık süreçte kanlı bir pazar oluştuğunu ve bundan çıkar sağlayanlar olduğunu ifade ederek, “25 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 300 milyar dolar gitti. Biz bu parayla 9 tane GAP yapabilirdik. 25 Yıllık sürede kanlı bir pazar oluştu. Bu kanlı pazardan ekmek yiyenler var. Terör bittiği, silahlar sustuğu zaman gençler dağa çıkmadığı zaman, analar ağlamadığı zaman işte bu kanlı piyasanın rantçıları işsiz kalacaklar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Park alışveriş merkezi ile bir ana okulu açılışı ve Beydağı ağaçlandırma fidan dikim törenine katıldı. Erdoğan, 2. Ordu’dan bu açılış için tören yerine giderken, yolda KESK’li bir grup tarafından protesto edildi.

“13 KASIM TARİHİ TÜRKİYE İÇİN BİR MİLATTIR”

Başbakan Erdoğan Malatya Park alışveriş merkezi alanında yaptığı konuşmada, “Malatya’ya yeni açılışlar yapmaya hizmetler vermeye geldim. Sizinle dertleşmeye geldim. Çünkü Malatya Türkiye’dir, Türkiye Malatya’dır. Malatya Türkiye’nin aynasıdır ve özetidir. Malatya birliğin beraberliğin dayanışmanın paylaşmanın cömertliğin şehridir. Malatya en çokta kardeşliğin şehridir. Milli birlik ve kardeşlik sürecini anlatmaya geldim. Dün Türkiye tarihi günlerinden birini yaşadı. 13 Kasım tarihi Türkiye için bir milattır. 13 Kasım kardeşliğimiz için birliğimiz bütünlüğümüz için dayanışmamız için yeniden büyük Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Dün TBMM’de bu sürecin somut adımlarını attık ve hemen ardından bugünde Malatya’ya geldim. Malatyalı Niyazi Misri ne güzel söylemiş ‘Derman arardım derdime derdim bana derman imiş, burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş’ İşte dün vekillere bugün ise aslıma, halkıma milletime seslenmeye geldim. Bunun için Malatya’yı seçtim. Ben Güney Afrika’nın başkentine de gittim defalarca Erzurum’a da gittim. Ben ABD kıtasına oradaki uzak şehirlere gittim defalarca Diyarbakır’a, Bitlis’e, Hakkari’ye de gittim. Ben Avusturalya’ya gittim Malatya’ya da geldim.

Sadece başbakan olarak 7 yılda 9 kez geldim. Ama onlar gelemediler. Seçimden seçime bile zor geldiler. Bizim zorlamamızla bizim teşviklerimizle geldiler. Gelip benim Malatyalı kardeşimin hatırını sormadılar. Gelse ne kaybederlerdi. Hiç. Ama gelemediler Malatyalının derdini dinlemediler. Malatyalı gardaşıma bir selamı bile çok gördüler. İşte Malatya’ya gelemeyenler Sivas’ın doğusuna adım atamayanlar zihinlerinde ülkeyi bölenler bu ülkenin yollarına mayın döşeyenler şimdi kalkmışlar kardeşliğimizi birliğimizi güçlendirecek bir girişime karşı çıkıyorlar. Doğudan güneydoğudan oy alamayanlar buradan milletimizin teveccühüne mazhar olamayanlar ülkenin belli bölgelerine sıkışıp kalanlar dar bölge siyasetiyle kısır siyasetle küçük hedeflerle küçük hesaplarla milletin ve ülkenin ufkunu karartmanın çabası içindeler. Biz Malatya’nın diliyle Seyyit Battal Gazi’nin diliyle Osman Hulusi efendinin nasihatleriyle yolumuza yürüyoruz yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın konuşması sırasında ” Vur vur inlesin Deniz Baykal dinlesin sloganları” atıldı.

Başbakan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Tabii ben sadece Malatya değil ekranları başında bizi izleyen tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Ne güzel söylemiş merhum Osman Hulusi ‘Sakın nefsine uyup bir can incitmeyesin, hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin el ile dövseler de dil ile sövseler de bin kez incitseler de bir can incitmeyesin, Hepsi kardeşlerinden yolda yoldaşlarındır halde haldaşlarındır bir can incitmeyesin’ Biz bu edeple bu adapla bu üslupla bu terbiyeyle yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki bir can incinmesin yeter ki gencecik fidanlar hayatlarının baharında toprağa düşmesin yeter ki analar ağlamasın yeter ki analar canlarını yavrularını evlatlarını yitirmesin yeter ki ocaklara ateş düşmesin bizim bundan başka gayemiz hedefimiz amacımız yok. Bakın buradan Malatya’dan açık açık söylüyorum biz bütün makamları feda etmeye hazırız. Bütün unvanlarımızı masanın üstüne koymaya hazırız. Bütün rütbelerimizden sıyrılmaya hazırız yeter ki bir damla dahi şehit kanı akmasın.”

Konuşmasında muhalefete yüklenen Başbakan Erdogan; “Bayrağa sarılı tabutlar gelsin de çığırtkanlık yapalım bağıralım, çağıralım, bunu ranta dönüştürelim diyen bir anlayışında mensubu değiliz. İşte bu kadar iyi niyetliyiz. Şu ana kadar muhalefetin ortaya attığı iddiaların tamamı yalandır, iftiradır. Milletten yüz bulamayanlar iftira atıyorlar. Milletin sevgisine mazhar olamayanlar bize kirli ithamlar savuruyorlar. Size sesleniyorum tamamı yalandır. Tamamı iftiradır. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, romanıyla aklınıza ne gelirse benim ülkemde yaşayan 72 milyon Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı çatısında toplanmış tüm vatandaşlarımı tüm insanlığı yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışıyla seviyoruz kucaklıyoruz. Bunların bu ülke için ne geçmişte nede bugün ortaya koydukları kayda değer tek bir eserleri yok.

Yapmadıkları gibi yapanı da engellemenin çabası içindeler. Tutarlı tek bir söz söylemedikleri gibi söyleyeni de susturmanın peşindeler. Bu devlet büyük bir devlettir. Bu millet büyük bir millettir. Bu ülke büyük ülkedir tarihimizde hiçbir zaman teröristlerle bölücülerle asilerle pazarlık yapmadık bundan sonrada asla yapmayız. Bu ülkenin hiçbir şerefli hükümeti hukuk önünde mahkum olmuş suçlularla masaya oturmamıştır bundan sonrada oturmaz oturamaz. Bu ülkenin sınırları bu ülkenin demokratik laik hukuk sosyal ilkeleri bu ülkenin bayrağı devleti hiç kimse tarafından tartışma konusu yapılamaz. Bu ülkenin aziz şehitlerine hiç kimse saygısızlık yapamaz. Bunu yapanlar önce karşılarında beni ve partimi bulurlar” diye konuştu.

25 yıldır devam eden terörün zorunlu kıldığı terörle mücadelenin bu ülkeye maliyetinin yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, “Bu 300 milyar dolar 25 yıl boyunca benim Edirneli kardeşimin Tekirdağlı, İstanbullu, Yozgatlı, Kayserili, Konyalı, Diyarbakırlı, Muşlu kardeşimin cebinden çıktı. Bu 25 yılda terör meselesi çözülebilseydi Türkiye’nin kaynakları yine Türkiye için kullanılsaydı 9 tane GAP yapabilirdik. 50 tane Atatürk barajı inşaa ederdik. Binlerce kilometre otoyol on bin hastane yapabilirdik 100 bin okul yapabilirdik tam 2 milyon kişiye iş üretebilirdik ve bu 25 yılda terörün lobisi oluştu, piyasası oluştu, pazarı oluştu. Bu kanlı piyasadan şu anda ekmek yiyenler var. Bu kanlı pazardan rant devşirenler var bu kanlı sektörden kendilerine siyasi çıkar sağlayanlar var. Terör bittiğinde silahlar sustuğu zaman gençler dağa çıkmadığı zaman analar ağlamadığı zaman işte bu kanlı piyasanın rantçıları işsiz kalacaklar. Bunu böyle biliniz. O zaman şehit cenazelerini istismar edemeyecekler, benim doğudaki kardeşlerimi istismar edemeyecekler. Habur’da, Diyarbakır’da gördüğünüz manzara işte bu istismarcıların çıkardığı tablodur. Benim aziz milletimi kandırmaya yanıltmaya dönük gayretler işte bu istismarcıların oyunudur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, barış ve kardeşlik projesinin başarısız olması için bazı medya kuruluşlarının da çaba sarf ettiğini belirterek, “Bir takım medya kuruluşları sinsi sinsi bu kardeşlik sürecinin altını oymanın içindeler. Gösterdikleri görüntülerle yaptıkları yalan haberlerle süreci baltalamanın çabası içindeler. Benim milletim bu istismarcılara boyun eğmeyecek, prim vermeyecek. Biz kardeşliğimizi pekiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Biz ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Biz yıllardır ayağımıza pranga olan meseleleri milletimizin yararına çözeceğiz ve yatırımları sürdüreceğiz. Türkiye’yi 7 yılda itibarlı saygın bir ülke yaptık. Bu projeyle daha iyisini yapacağız. Yeter ki sizlerin desteği arkamızda olsun. Barış içinde kardeşlik içinde dostluk ve dayanışma içinde hep birlikte güçlü müreffeh Türkiye’yi kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Eğer Merhum Özal Türkiye’nin başta Antalya olmak üzere oralarda turizme yönelik o yatırımların önünü açmamış olsaydı bugün turizm bu noktada olmazdı. Ve bu tür adımlarda devlet milletiyle kaynaşacak ki birçok yatırımlar olsun istihdam olsun, vergi kaynakları artsın. Malatyalı 32 iş adamı bir araya gelip Malatya girişim grubunu kurdular ve birçok projeyi hayata geçirdiler. Ben bu tavrın bütün girişimcilerimize örnek olmasını diliyorum”diyen Erdoğan, daha sonra, Malatya Park alışveriş merkezi ile bir anaokulu açılışı ve Beydağı ağaçlandırma fidan dikim törenini başlattı.

OYUNCAK SATIN ALDI..

Erdoğan, daha sonra Malatya Park’taki Migros Mağazası’na girdi ve mağazayı dolaşırken, çocuk oyuncakları satın aldı.

Başbakan Erdoğan, satın aldığı oyuncakların parasını kasaya ödedi ve daha sonra bu oyuncakları dışarıda bekleyen çocuklara dağıttı.