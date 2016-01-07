Amatör Futbolda Hafta Sonu
Malatya amatör U-17 ve 1. Amatör Büyükler Futbol Ligleri’ne bu hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.
U-17 MAÇLARI..
U-17 Futbol Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
10.00 Pütürge Gençlik-Malatya Fenerspor
12.00 44 Malatyaspor-Battalgazi Belediyespor
14.00 Sancaktarspor-Telekomspor
Yeşiltepe 2 nolu saha
12.00 Kale Gençlerbirliği-Adafı Kartalspor
14.00 Malatya Hasanbeyspor-Malatya Galataspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
14.00 Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor
1. AMATÖR BÜYÜKLER LİGİ..
Malatya 1. Amatör – Büyükler Futbol Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. 10 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
11.30 1966 Malatya Gençlikspor-Malatyaspor
13.30 Telekomspor-Doğanşehir Belediyespor
Yeşiltepe 2 nolu saha
14.00 Kaldırım Gücü-Adafı Kartalspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.30 Çatyol Belediyespor-Orduzuspor
13.30 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Sanayispor
İnönü Üniversitesi Stadı
13.30 İnönü Üniversitesispor-Demirspor
Darende İlçe Stadı
13.00 Darendespor-Battalgazi Belediyespor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com