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Amatör Futbolda Hafta Sonu

Amatör Futbolda Hafta Sonu
  • 08.01.2016
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Malatya amatör U-17 ve 1. Amatör Büyükler Futbol Ligleri’ne bu hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

U-17 MAÇLARI..
U-17 Futbol Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha
10.00 Pütürge Gençlik-Malatya Fenerspor
12.00 44 Malatyaspor-Battalgazi Belediyespor
14.00 Sancaktarspor-Telekomspor

Yeşiltepe 2 nolu saha
12.00 Kale Gençlerbirliği-Adafı Kartalspor
14.00 Malatya Hasanbeyspor-Malatya Galataspor

Yeşiltepe 3 nolu saha
14.00 Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor

1. AMATÖR BÜYÜKLER LİGİ..
Malatya 1. Amatör – Büyükler Futbol Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. 10 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha
11.30 1966 Malatya Gençlikspor-Malatyaspor
13.30 Telekomspor-Doğanşehir Belediyespor

Yeşiltepe 2 nolu saha
14.00 Kaldırım Gücü-Adafı Kartalspor

Yeşiltepe 3 nolu saha
11.30 Çatyol Belediyespor-Orduzuspor
13.30 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor-Sanayispor

İnönü Üniversitesi Stadı
13.30 İnönü Üniversitesispor-Demirspor

Darende İlçe Stadı
13.00 Darendespor-Battalgazi Belediyespor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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