14 Taşınmaz İçin Daha Satış Kararı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı çalışmalarına başladı. Başkan Ahmet Çakır başkanlığında toplanan meclis, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı. Bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelenirken, çeşitli dairelerden gelen teklifler de ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükşehir Melisi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait kentin çeşitli yerlerindeki taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesini kararlaştırdı.

Çakır’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplantı açılışında yaptığı konuşmada 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. . Afrin operasyonuna da değinen Başkan Çakır, “Zeytin dalı harekatının 54. günündeyiz. Askerlerimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Afrin’de son aşamaya gelindi. Bu harekat, ülkemize karşı var olan terör tehdidini ciddi manada ortadan kaldırarak, ülkemizin huzuru ve güvenliği için önemli bir operasyondu. İnşallah ordumuz muzaffer bir şekilde terörün üstesinden gelecektir.” dedi.

Taşınmaz satışı için Encümene yetki

Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 6072 ada 4 No’lu parsel, Battalgazi İlçesi Kavaklıbağ Mahallesi 2016 ada 273 No’lu parsel ile Battalgazi Bahçebaşı ve Yeşilyurt Yeşiltepe Mahallesi’ndeki 12 adet taşınmazın satışı için encümene yetki verilmesini içeren teklifleri onayladı.

Toplantıda ayrıca; MASKİ’nin Scada Yönetim Merkezinin Kurulması ve Mevcut Sondajların Mekanik Elektrik Sistemlerinin Yapım işinde ve Muhtelif işlerde içmesuyu şebeke, AG-OG ENH depo-Terfi-foseptik yapımı, içmesuyu sondaj kuyuları açılması ve mevcut depo-Terfi Bakım Onarım İşinde yaklaşık 25 milyon TL’lik kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesi kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı ikinci oturumunu 19 Mart Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com