Gençler Hentbol Birinciliği Tamamlandı

Malatya’da, Okullar Arası Genç Erkek ve Kızlar Hentbol müsabakaları final maçlarıyla sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü’nün 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Genç erkek ve kızlar hentbol müsabakaları, 20-27 Aralık tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Sportif Eğitim Uzmanı Yalçın Sincer ve Okul Müdürleri tarafından verildi.

Bir hafta süren ve büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle oluştu:

Genç Kızlar

1- Malatya Spor Lisesi

2- Mahmut Çalık Anadolu Lisesi

3- Yakınkent Sadiye Ünsalan Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Genç Erkekler

1- Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

2- Malatya Spor Lisesi

3- Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

4- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi.

Yeni Malatya Gazetesi