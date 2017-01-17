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Malatya Haber -

Yıldızlarda Erkekler Birinci, Kızlar Üçüncü

Yıldızlarda Erkekler Birinci, Kızlar Üçüncü
  • 17.01.2017
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Malatya karate takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde erkekler birinci, kızlarda ise üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Karate Kız ve Erkek Grup Müsabakaları Kars’ta yapıldı.

Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İsmail Aytemiz Spor Salonunda yapılan müsabakalara 4 İlden 60 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Malatya erkek karate takımı 51 puanla birinci olurken, kız takımı ise 39 puanla üçüncülüğü elde etti.

Malatya karate takımı toplamda ise 90 puan toplayarak, takım halinde birinciliği elde etti.

Ferdi olarak dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler

35 kilogramda Yekta Uçar birinci

40 kilogramda Mehmet Şahin birinci

+55 kilogramda Talha Bakırcı ikinci

50 kilogramda Volkan Aksoy ikinci

Kata Abdullah Enes Karahan üçüncü

45 kilogramda Yusuf Kerem Güler üçüncü

55 kilogramda Melih Ünal üçüncü

Kızlar

35 kilogramda Elif Nur Han ikinci

40 kilogramda Ümmü Gülsüm Akdağ ikinci

+50 kilogramda Derya Emre ikinci

45 kilogramda Saliha Ayaz üçüncü

Kata Fatma Cansız üçüncü.

Yeni Malatya Gazetesi

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