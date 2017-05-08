2-1’lik Galibiyet Malatya’yı Ayağa Kaldırdı

Evkur Yeni Malatyaspor’un, zorlu deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenerek, ligin bitmesine 2 maç kala yeniden liderliği ele geçirmesi Malatya’yı ayağa kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta Salı günü deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 yenilerek taraftarlarına büyük şok yaşatan ve sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazartesi akşamı Adana’da Adana Demirspor’la oynadığı karşılaşmada bu mağlubiyeti 2-1’lik galibiyetle telafi etti.

Adana İl Spor Güvenlik Kurulu’nun, maça EYMS taraftarlarının alınmaması kararı nedeniyle Adana’ya gidemeyen Malatyalı taraftarlar, maçı kentteki kahvehaneler, kafeler, parklar, işyerleri ve evlerinden izlediler.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile EYMS Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise karşılaşmayı stadın protokol tribününden izleyerek, başarıya tanık oldular.

EYMS’nin, 2-1’lik galibiyetinden sonra, taraftarlar cadde ve sokaklara döküldüler. Birçok taraftar araçlarla konvoy oluştururken, birçok taraftar da galibiyeti Hükümet Meydanı’nda toplanarak kutladılar.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile il yöneticileri ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından EYMS’nin Adana zaferini kutladı ve sevince ortak oldular.

Bakan Bülent Tüfenkci de, attığı tweetinde “Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor’u 2-1 yenen Yeni Malatyaspor’umuzun futbolcularını, teknik ekibini ve taraftarlarını tebrik ediyorum” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, tweetinde “Malatyaspor’umuzu galibiyetin dolayı tebrik ediyor, futbolcu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Kalecimizin son dakika kurtarışı mükemmel..” diye yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mesajında şöyle dedi: “Şampiyonluk yolunhda önemli bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor’umuzu tebrik ediyorum.. Bizler inandık şampiyon olacağız inşallah”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, attığı tweettte “İşte bu. Şampiyonluk yolunda Adana Damersipor karşısında çok önemli bir galibiyetle 3 puan alan Evkur Yeni Malatya Sporumuzu tebrik ediyorum” dedi.

Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com