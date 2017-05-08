2-1’lik Galibiyet Malatya’yı Ayağa Kaldırdı
Evkur Yeni Malatyaspor’un, zorlu deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenerek, ligin bitmesine 2 maç kala yeniden liderliği ele geçirmesi Malatya’yı ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz hafta Salı günü deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 yenilerek taraftarlarına büyük şok yaşatan ve sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazartesi akşamı Adana’da Adana Demirspor’la oynadığı karşılaşmada bu mağlubiyeti 2-1’lik galibiyetle telafi etti.
Adana İl Spor Güvenlik Kurulu’nun, maça EYMS taraftarlarının alınmaması kararı nedeniyle Adana’ya gidemeyen Malatyalı taraftarlar, maçı kentteki kahvehaneler, kafeler, parklar, işyerleri ve evlerinden izlediler.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile EYMS Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise karşılaşmayı stadın protokol tribününden izleyerek, başarıya tanık oldular.
EYMS’nin, 2-1’lik galibiyetinden sonra, taraftarlar cadde ve sokaklara döküldüler. Birçok taraftar araçlarla konvoy oluştururken, birçok taraftar da galibiyeti Hükümet Meydanı’nda toplanarak kutladılar.
SOSYAL MEDYA MESAJLARI..
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile il yöneticileri ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından EYMS’nin Adana zaferini kutladı ve sevince ortak oldular.
Bakan Bülent Tüfenkci de, attığı tweetinde “Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor’u 2-1 yenen Yeni Malatyaspor’umuzun futbolcularını, teknik ekibini ve taraftarlarını tebrik ediyorum” dedi.
Malatya Valisi Mustafa Toprak, tweetinde “Malatyaspor’umuzu galibiyetin dolayı tebrik ediyor, futbolcu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Kalecimizin son dakika kurtarışı mükemmel..” diye yazdı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mesajında şöyle dedi: “Şampiyonluk yolunhda önemli bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor’umuzu tebrik ediyorum.. Bizler inandık şampiyon olacağız inşallah”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, attığı tweettte “İşte bu. Şampiyonluk yolunda Adana Damersipor karşısında çok önemli bir galibiyetle 3 puan alan Evkur Yeni Malatya Sporumuzu tebrik ediyorum” dedi.
Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com
Fazla abartmaya gerek yok.Önümüzde çok önemli bir maç var.Bolu maçını mutlaka almalıyız.Aksi taktirde sıkıntı yaşarız.
Tribünde en ufak da olsa oyuncularımızın her türlü olumlu hareketlerini alkışlamamız gerek, coşturmak gerek. Olumsuz hareketlerde de aynı şekilde moral vermek gerek. Top rakipte iken ıslık, yuhalama gibi gereksiz enerji harcatan şeylerden kaçınmak gerek, Malatyadaki maçları tvden izlerken pek hoş görüntü ve tezahüratlar göremiyoruz maalesef. Seyirci aynı renkleri giymeye özen göstersin. yüzlerce çeşit karmaşık atkı bayrak vs. yerine tek tip aksesuarlar kullanılsın. Birazcık emek ile olur bunlar zor değil.
Geçen hafta lider takımı taşlayan, futbolcularına ve teknik direktörüne ağır küfür eden taraftar bozuntuları, bu galibiyet sizleri inşallah yerin dibine sokmuştur.
Kardeş Malatya taraftarı hiçbir zaman yürekten oynayan adama tepki göstermez kaybetse de.Ancak sahada onursuzca oynayan para için başkanın boğazına yapışan futbolcuya da hak ettiğini verir mesele bundan ibaret.
Bolu maci hem sampiyonluk maci olacak hem de INONUDEKI son mac olacak. Derebeyleri ve tum taraftar tribun show icin hemen hazirlik yapmali.
Geliyik
Gelmezmiyik