2. Amatör Ligde Gollü Hafta
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 7’nci hafta karşılaşmaları oynandı. Konak Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği’nin bay olduğu haftada oynanan 7 karşılaşmada 31 gol kaydedildi.
Ligde 7’nci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Tandoğanspor-Polat Belediyespor: 5-3
Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor: 3-4
Hekimhanspor-Pütürge Belediyespor: 1-1
B Grubu
Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlikspor: 3-2
Malatya İdmanyurdu-Malatya Fenerspor: 4-2
Doğanyol Belediyespor-Arapgirspor: 2-1.
U-16 Ligi..
Bu arada, U-16 Futbol Ligi’nde de 7’nci hafta heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonuçları şu şekilde oluştu:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Demirspor: 3-0
Malatya Galataspor-Adafı Kartalspor: 0-0
Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalaspor: 1-3
Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği: 1-8
Malatya Fenerspor-Telekomspor: 0-3.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi