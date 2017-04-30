İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

2. Amatör Ligde Gollü Hafta

2. Amatör Ligde Gollü Hafta
  • 30.04.2017
  • 0

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 7’nci hafta karşılaşmaları oynandı. Konak Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği’nin bay olduğu haftada oynanan 7 karşılaşmada 31 gol kaydedildi.

Ligde 7’nci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Tandoğanspor-Polat Belediyespor: 5-3

Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor: 3-4

Hekimhanspor-Pütürge Belediyespor: 1-1

B Grubu

Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlikspor: 3-2

Malatya İdmanyurdu-Malatya Fenerspor: 4-2

Doğanyol Belediyespor-Arapgirspor: 2-1.

U-16 Ligi..

Bu arada, U-16 Futbol Ligi’nde de 7’nci hafta heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonuçları şu şekilde oluştu:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Demirspor: 3-0

Malatya Galataspor-Adafı Kartalspor: 0-0

Sanayispor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalaspor: 1-3

Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği: 1-8

Malatya Fenerspor-Telekomspor: 0-3.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."