“2 Bin Kişi İle Ankara’ya Gidiyoruz”

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan AKP 3. Olağanüstü Kongresine ilişkin, ” Efsane geri dönüyor . Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu yuvasına , aşkına yeniden dönüşüne şahitlik etme günü gelip çatmıştır. 979 günlük hasret sona eriyor. “ açıklamasında bulundu.

Kahtalı şunları kaydetti :

“Dünya lideri , dünya mazlumlarının sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan adayı olarak gösterileceği kongremizde tarihe teşkilatlarımızla birlikte tanıklık edeceğiz

AK Parti Malatya teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partimize üyeliğinden sonra geçen 17 gün boyunca heyecanla ve aşkla kongre hazırlıklarımızı gerçekleştirdik ve Pazar günü gerçekleşecek kongrede de AK Parti Malatya İl Başkanlığı olarak 2.000 kişi ile Ankara Arena Salonunda yerimizi alıp can ile cananın buluşmasına tanıklık edeceğiz.

Partimize gönül vermiş , bu davaya inanmış teşkilat mensuplarımız ile yolunda yürüdüğümüz liderimizi kucaklamanın sevincini yaşarken parti üyeliği esnasında ; ‘Selamün Aleyküm’ diyerek AK Parti ailesine dahil oluyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a “ Aleykümselam” demek yine bizler için bir gururdur , şereftir ”

AKP’nin ilklerin partisi olduğuna değinen Hakan Kahtalı sözlerini şöyle tamamladı:

15 sene boyunca Malatyalı hemşehrilerimizin her daim bağrına bastığı Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Genel Başkan olarak siyasete döneceği 3. Olağanüstü Kongremizin milletin partisi AK Partimize , Değişimin Lideri ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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