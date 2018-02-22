2 Bin Uyarıcı Hap Ele Geçti
Malatya’da 2 bin adet ectacsy adlı uyarıcı hap ele geçirilirken, 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube si ekiplerince bulundurulması ve satılması yasak olan uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphe edilerek durdurulmak istenilen bir araç durmayarak kaçtı.
Narkotik ekiplerinin kovalamaca sonucunda durdurduğu aracın içinde ulunan 3 şüpheli ile birlikte 20 paket halinde 2 bin adet ectacsy hap ele geçirildi.
Haklarındaki soruşturma sonrasında adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Cezmi Kartay daki birçok iş hanında artık vatandaşların gözleri önünde utanmadan sıkılmadan torbacılık yapılıyor.Bizler bunu görürken ,emniyet neden önlem almıyor yada alamıyor.Malatya da çok büyük bir asayiş sorunu vardır.
Her yer torbacı dolu… bunlar ne zaman temizlenecek..sayın valim… sayın emniyet müdürüm… sayın milletvekillerimiz..sayın belediye başkanlarımız…