2. Kademe Müsabakaları Malatya’da..

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, U-15 NIKE Premier Cup Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları’nın Malatya’da yapılacağını duyurdu.



Özdemir, Müsabakaların 4 bölgede gerçekleştirileceğini kaydederek, “U-15 NIKE Premier Cup Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları Türkiye genelinde 4 bölgede yapılacak. Malatya’da bu bölgeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Elazığspor, Hatayspor, Diyarbakır DSİ ve Mersin Akdeniz Spor Kulübü ilimizde Türkiye Şampiyonasına gidebilmek için mücadele edecek” dedi.



Müsabakaların Cuma günü başlayacağını ifade eden Özdemir, “Takımlarımızla Perşembe günü teknik toplantımızı yapacağız. Cuma günü de müsabakalarımızı Yeşiltepe Stadı’nda başlatacağız. Burada birinci olacak olan takımımız Türkiye Şampiyonasına katılacak. Bütün takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

