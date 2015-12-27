2. Ligde Fikstür Çekildi

2010-2011 Sezonu TFF 2. Lig fikstür çekimi yapıldı. Maslak Sheraton Oteli’nde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Güvener, Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik ile TFF 2.Lig’de mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. Yeni Malatya Spor ilk maçını deplasmanda İskenderun Demir Çelikspor ile oynayacak.

18 takımlı 2 ayrı gruptan oluşan TFF 2. Lig’de yeni sezon 29 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010’da oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile bitecek. 2. devresi 16 Ocak’ta başlayacak TFF 2. Lig’de normal sezon, 8 Mayıs 2011’de oynanacak maçlarla sona erecek.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalardan sonra her grubun birincisi olan 2 takım doğrudan TFF 1. Lig’e yükselecek. Her iki grupta 2., 3., 4., ve 5. sırayı alan takımlar ise TFF’nin belirleyeceği sahada tek maç eleme usulüyle mücadele edecek ve finalde kazanan takım TFF 1. Lig’e yükselmeye hak kazanacak.

YENİ MALATYA SPOR’UN İLK YARI FİKSTÜRÜ

-29 Ağustos 2010 13:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR – YENİ MALATYASPOR

-5 Eylül 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – MARDİNSPOR

-12 Eylül 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – TURGUTLUSPOR

-19 Eylül 2010 13:30 BOZÜYÜKSPOR – YENİ MALATYASPOR

-26 Eylül 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE A.Ş.

-3 Ekim 2010 13:30 ALANYASPOR – YENİ MALATYASPOR

-10 Ekim 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – A.SEBATSPOR

-17 Ekim 2010 13:30 BUGSAŞ SPOR – YENİ MALATYASPOR

-24 Ekim 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – SARIYER

-31 Ekim 2010 13:30 HACETTEPE SPOR – YENİ MALATYASPOR

-7 Kasım 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – KÖRFEZ SPOR

-14 Kasım 2010 13:30 ADIYAMANSPOR – YENİ MALATYASPOR

-21 Kasım 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – ÇANKIRI BLD.SPOR

-28 Kasım 2010 13:30 BANDIRMASPOR – YENİ MALATYASPOR

-5 Aralık 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – ÇORUMSPOR

-12 Aralık 2010 13:30 GEBZESPOR – YENİ MALATYASPOR

-19 Aralık 2010 13:30 YENİ MALATYASPOR – ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş.