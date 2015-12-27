“2 Milyon Esnafın Ablası”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Esnafımız, Türkiye’de yüzde 4-5 faizlerle kredi kullanıyor” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini (ESKKK) ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafın 2002 yılında yüzde 59’la faiz kullandığını ancak şuanda bunun yüzde 4-5’lere düştüğünü ifade etti.

Çalık, AKP iktidarlarına en önemli desteği esnaf ve sanatkarların verdiğini belirterek, “Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, esnaflarımızın sorunlarına çok hakim. Bu anlamda Başbakanımız esnafımızla ilgili çok önemli olan düzenlemelerin müjdesini verdi. Eskimeye ve kaybolmaya yüz tutmuş sanatların, hiç faiz almadan kredilerinin verilmesi çok önemli bir adım. 2002 yılında yüzde 59’la kullanmış olduğunuz faizleri, hatta o anayasa kitapçığının fırlatıldığı dönemde yüzde 500’lere çıktığı dönemleri ve bir gecelik faizleri iyi hatırlıyorsunuz. Türkiye’de şimdi yüzde 4-5 faizlerle esnafımız kredi kullanıyor” şeklinde konuştu.

Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ise, düzenlemelerden çok memnun olduklarını kaydederek, “Öznur Hanımı önceden de biliyorduk ama son dönemde yaptığı icraatlarını Türkiye genelindeki 2 milyonu aşkın esnafın, her konuda bir ablası olarak görüyoruz. Her konuda bizlere yardımcı oluyor. Başbakanımız bize müjdeler verdi. 2014 yılında piyasa ekonomisi durgundu. Bir de bu kredinin durması bizleri daha çok üzmüştür. Orada verilen müjdelerden sonra mutlu bir şekilde memleketlerimize döndük” dedi.