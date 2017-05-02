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Malatya Haber -

2. Amatörde Liderler Değişmedi

2. Amatörde Liderler Değişmedi
  • 02.05.2017
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’inci hafta geride kalırken A ve B Grubu’nda liderler değişmedi. A grubunda Pütürge Belediyespor, B grubunda ise Kale Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.

8’inci hafta sonuçları

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Şire Pazarıspor-Pütürge Belediyespor: 1-8
Tandoğanspor-Çatyol Belediyespor: (30 dakikada beklendikten sonra Tandoğanspor kulübünde esame listesine imza atacak yetkili yönetici olmadığı tatil edildi)
Hekimhanspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)

B Grubu
Malatya Galataspor-Kale Gençlerbirliği: 2-3
Malatya İdmanyurdu-Arapgirspor: 2-1
Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 2-2

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları 6 Mayıs Cumartesi, 10’uncu hafta maçları ise 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.

9.hafta maçları-6 Mayıs Cumartesi

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Çatyol Belediyespor-Polat Belediyespor

15.00 Kale Gençlerbirliği-Doğanyol Belediyespor

Yeşiltepe 2 nolu saha

13.30 Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu

Pütürge İlçe Stadı

14.00 Pütürge Belediyespor-Tandoğanspor

Arapgir İlçe Stadı

14.00 Arapgirspor-Malatya Fenerspor

10.hafta maçları-7 Mayıs Pazar

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Malatya Fenerspor-Çöşnük Gençlik

15.00 Malatya İdmanyurdu-Kale Gençlerbirliği

Yeşiltepe 3 nolu saha

12.00 Şire Pazarıspor-Hekimhanspor

14.00 Polat Belediyespor-Pütürge Belediyespor

Doğanyol İlçe Stadı

14.00 Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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