2. Amatörde Liderler Değişmedi
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’inci hafta geride kalırken A ve B Grubu’nda liderler değişmedi. A grubunda Pütürge Belediyespor, B grubunda ise Kale Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.
8’inci hafta sonuçları
2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Şire Pazarıspor-Pütürge Belediyespor: 1-8
Tandoğanspor-Çatyol Belediyespor: (30 dakikada beklendikten sonra Tandoğanspor kulübünde esame listesine imza atacak yetkili yönetici olmadığı tatil edildi)
Hekimhanspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Malatya Galataspor-Kale Gençlerbirliği: 2-3
Malatya İdmanyurdu-Arapgirspor: 2-1
Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik: 2-2
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları 6 Mayıs Cumartesi, 10’uncu hafta maçları ise 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.
9.hafta maçları-6 Mayıs Cumartesi
Yeşiltepe 1 nolu saha
13.00 Çatyol Belediyespor-Polat Belediyespor
15.00 Kale Gençlerbirliği-Doğanyol Belediyespor
Yeşiltepe 2 nolu saha
13.30 Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu
Pütürge İlçe Stadı
14.00 Pütürge Belediyespor-Tandoğanspor
Arapgir İlçe Stadı
14.00 Arapgirspor-Malatya Fenerspor
10.hafta maçları-7 Mayıs Pazar
Yeşiltepe 1 nolu saha
13.00 Malatya Fenerspor-Çöşnük Gençlik
15.00 Malatya İdmanyurdu-Kale Gençlerbirliği
Yeşiltepe 3 nolu saha
12.00 Şire Pazarıspor-Hekimhanspor
14.00 Polat Belediyespor-Pütürge Belediyespor
Doğanyol İlçe Stadı
14.00 Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi