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Malatya Haber -

32. Haftaya Lider Girdi, Kaptırdı, Geri Aldı

32. Haftaya Lider Girdi, Kaptırdı, Geri Aldı
  • 09.05.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, lider olarak girdiği 32. haftada, liderliği maç eksikliği nedeniyle 1 günlüğüne Sivasspor’a kaptırdı ve Pazartesi günkü 2-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle, lig zirvesine 2 puan farkla yeniden yerleşti.

TFF 1. Ligde 32. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:

Bu sonuçların ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

TFF 1. Ligde 33. hafta maçlarının programı da şöyle:

Fotoğraf: Evkur Yeni Malatyaspor’un, Adana Demirspor karşısına çıkan ilk 11’i

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