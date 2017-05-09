32. Haftaya Lider Girdi, Kaptırdı, Geri Aldı
Evkur Yeni Malatyaspor, lider olarak girdiği 32. haftada, liderliği maç eksikliği nedeniyle 1 günlüğüne Sivasspor’a kaptırdı ve Pazartesi günkü 2-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle, lig zirvesine 2 puan farkla yeniden yerleşti.
TFF 1. Ligde 32. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:
Bu sonuçların ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşti:
TFF 1. Ligde 33. hafta maçlarının programı da şöyle:
Fotoğraf: Evkur Yeni Malatyaspor’un, Adana Demirspor karşısına çıkan ilk 11’i
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