21 Emniyet Müdürü Değişti

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Bitlis Emniyet Müdürü İbrahim Bıçakçı, Bingöl Emniyet Müdürü Ahmet Uzunçakmak, Isparta Emniyet Müdürü Yahya Bal, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak, Karabük Emniyet Müdürü Arif Akkale, Kilis Emniyet Müdürü Kadir Esir, Ordu Emniyet Müdürü Ali Tom, Siirt Emniyet Müdürü Celali Topuz, Tunceli Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu ve Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Görev yeri değişen ve yeni göreve atanan emniyet müdürleri ise şöyle:

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Sinop Emniyet Müdürü İbrahim Demirci,

Sinop Emniyet Müdürlüğüne Mardin Emniyet Müdürü Serdar Meriç,

Mardin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa Aygün,

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan,

Bingöl Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Ahmet Akbal,

Bursa Emniyet Müdürlüğüne Gaziantep Emniyet Müdürü Halil Yılmaz,

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Erzincan Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz,

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel,

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hüseyin Ümit Yüksel,

Isparta Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ahmet Zeki Gürkan,

Karabük Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ahmet Turan Temel,

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Sami Uslu,

Kilis Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Cemil Ceylan,

Ordu Emniyet Müdürlüğüne Şırnak Emniyet Müdürü Mehmet Avcı,

Şırnak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Doğan Uludağ,

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Ertan Yavaş,

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Bekir Akarsu,

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne Hakkari Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak,

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Ayhan Buran,

Van Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ayhan Falakalı