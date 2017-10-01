Eski Hakem ‘Sayılmayan Gol’ü Yorumladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Pazar günü kendi sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 84. dakikasında çizgiden çevrilen topu Konya filelerine gönderen Barazite’nin attığı ve sayılmayan gol, TRT Spor’un “Teknik Analiz” programında, eski hakem Mustafa Çulcu tarafından yorumlandı ve Çulcu, topun dışarıdan çevrildiği yolundaki hakem yorumuna katılmadığını söyledi.

Ersin Düzen’in sunduğu programda, Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmadaki pozisyonları yorumlayan Çulcu, maçta Konyaspor lehine, biri ‘net’ olmak üzere iki penaltının verilmediği görüşünde olduğunu ifade etti. Evkur Yeni Malatyaspor’un 84. dakikada Barazite ile kazandığı, ancak hakem Koray Gençerler’in yardımcı hakeme uyarak saymadığı golle ilgili de değerlendirme yapan Mustafa Çulcu, yayınlanan görüntülere göre, gol pasını veren Dia’nın topu çizgiyle irtibatı kesilmeden gol ortasını yaptığını değerlendirdiğini, golün iptaline neden olan yan hakem İbrahim Çağlar Uyarcan’ın, çizgi hizasından çok geride kaldığını ve bu pozisyonu görecek durumda olmadığını, Uyarcan’ın yerine bakarak topun oyun alanını terketmiş olduğu yolundaki kararına katılmadığını bildirdi.

Çulcu, yardımcı hakem ile ilgili yorumunu, “eş-dost kayırmasıyla, desteğiyle hakem olunamayacağı”nı belirterek sayılmaya bu golle ilgili yorumunu bitirdi.

Çulcu, karşılaşmada, hakem Koray Gençerler’in sarı kartlarını da aynı stardatta uygulamadığını, aynı maçın içerisinde benzer pozisyonda kart kullanımı konusunda farklı kararlar veren hakemin, 90. dakikada EYMS’den Rahman Buğra’yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bırakmasını buna örnek gösterdi ve bu kararı da eleştirdi.

Karşılaşmayı; Koray Gençerler (Manisa) , İbrahim Bozbey (İzmir) , İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa), 4. Hakem Erkan Ergin (Sakarya)’den oluşan hakem kadrosu yönetmişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi