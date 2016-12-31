23.4 Milyon Dolar İhracat, 5.9 Milyon Dolar İthalat..

Malatya’nın Kasım ayı dış ticareti ile ilgili rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Kasım ayında ilden 23 milyon 401 bin dolar tutarında ihracat (dışa satım), 5 milyon 900 bin dolar tutarında da ithalat (dıştan alım) yapıldığı bildirildi.

Malatya’dan Kasım ayında en çok ihracatın Almanya’ya yapıldığı, en fazla ithalatın ise Türkmenistan’dan yapıldığı belirtilen TÜİK açıklamasında, dış ticaret ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı Kasım ayı dış ticaret istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’dan 2016 yılı Kasım ayında 23 401 928 dolar ihracat yapılmıştır. Kasım ayında Malatya’dan en fazla ihracat 3 107 696 dolar ile Almanya’ya gerçekleşmiştir. Almanya’dan sonra Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 2 696 770 dolar ile ABD, 1 701 945 dolar ile Irak ve 1 591 045 dolar ile Rusya Federasyonu olmuştur. Ekim ayında Malatya’dan en fazla ihracat 16 116 553 dolar ile “İşlenmiş sebze ve meyveler” grubunda gerçekleşmiştir.

Malatya’ya 2016 yılı Kasım ayında 5 900 269 dolar ithalat yapılmıştır. Kasım ayında Malatya’ya en fazla ithalat 859 410 dolar ile Türkmenistan’dan yapılmıştır. Türkmenistan’dan sonra en fazla ithalat yapılan ülkeler 767 411 dolar ile Malezya, 655 763 dolar ile Mısır ve 558 990 dolar ile İran’dır. Ekim ayında Malatya’ya en fazla ithalat 1 920 066 dolar ile “Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeler” grubunda gerçekleşmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com