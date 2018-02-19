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Malatya Haber -

23. Haftada EYMS’nin Rakibi K.Karabük

23. Haftada EYMS’nin Rakibi K.Karabük
  • 20.02.2018
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Spor Toto Süper Lig’de 22.haftayı 28 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23.haftasında ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.

Ligin ikinci yarısında geride kalan 5 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23.haftasında 25 Şubat Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştıktan sonra zorlu bir fikstüre girecek olan sarı kırmızılılar, ligin 24.haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor, 25.haftada Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra 26.haftada deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

23.haftanın programı

23 Şubat Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Stadı)

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

25 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı Stadı)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya Stadyumu)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova Stadı)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu).

Yeni Malatya Gazetesi

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