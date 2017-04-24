23 Nisan Satranç Turnuvası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Miniklerin, gençlerin ve büyüklerin yer aldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin açılışının 97’nci yılı dolayısıyla Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı.

Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvaya yoğun bir katılım olurken, turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1-İlyas Köseoğlu

2-Ecrin Alkan

3-Ömür Efe Özbey

Yıldızlar

1-Arda Çapraz

2-Efe Şahin

3-Miraç Genç Açık

Açık kategori

1-Ferman Alkan

2-Salih Alan

3-Tahsin Yurdamlı.

Yeni Malatya Gazetesi