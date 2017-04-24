You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

23 Nisan Satranç Turnuvası

23 Nisan Satranç Turnuvası
  • 24.04.2017
  • 0

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Miniklerin, gençlerin ve büyüklerin yer aldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin açılışının 97’nci yılı dolayısıyla Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı.

Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvaya yoğun bir katılım olurken, turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1-İlyas Köseoğlu

2-Ecrin Alkan

3-Ömür Efe Özbey

Yıldızlar

1-Arda Çapraz

2-Efe Şahin

3-Miraç Genç Açık

Açık kategori

1-Ferman Alkan

2-Salih Alan

3-Tahsin Yurdamlı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."