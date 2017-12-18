Final

Final

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Malatya Haber -

Hokey Grubu Sona Erdi

Hokey Grubu Sona Erdi
  • 19.12.2017
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2. Lig müsabakaları Malatya’da sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü, Atatürk Liseliler İhtisas Spor Kulübü, Barak Spor Kulübü, Batman Belediyesi Spor Kulübü, Diyarbakır Hokey, Fırat Spor Kulübü, Malatya Adrenalin, Sarıkamış Hokey, Suruç Gençlik Spor Kulübü takımları mücadele etti.

4 gün süren müsabakalar sonunda Sarıkamış Hokey birinci, Barakspor Kulübü ikinci olarak 1. lige yükselen takımlar oldu. Malatya temsilcilerinden Anadolu Spor Ateşi Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Hokey Federasyonu Temsilcisi Spor Eğitim Uzmanı İsmail Durmaz, organizasyon sonunda yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan bütün takımlara ve kendilerini en iyi şekilde misafir eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne, spor salonunda görevli bulunan personele ve hokeysever Malatya halkına da teşekkür etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

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