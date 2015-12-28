24 Kilometre Yol Asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Fırıncı, Gülümuşağı, Uluköy grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi ilçesine bağlı grup yolunda uzun zamandır asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 24 kilometre uzunluğundaki grup yolunun tamamını asfaltladı.

9 metre genişliğindeki yolda kış aylarında zorlu kar temizliği çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Adıyaman’ın Sincik ilçesine giden grup yolunda mahsur kalan vatandaşları da kurtarmıştı.

Kışın verilen kar mücadelesinden dolayı yıpranan yolda ilk olarak şarampol temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi toprak kaymalarına karşı riskli bölgelerde kazı çalışmaları yaparak yolu daha güvenli hale getirdi.

Bu çalışmaların devamında yolda kısmi kaplamalar yapan Büyükşehir Belediyesi yolda açılan çukurları kapadı. 24 kilometre uzunluğundaki yolda son olarak sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Çalışmalarda 175 ton bütüm, 275 ton da emisyon karışımı kullanıldı.

Kış mevsiminin bölgede çok çetin geçtiğini belirten mahalle sakinleri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede 4 mevsim boyunca çalışmalar yaptığını söylediler.

Kış mevsiminin yollarını çok yıprattığını belirten bölge halkı, “Büyükşehir olmamızla birlikte hizmetleri yoğun bir şekilde almaya başladık. Büyükşehir Belediyemizi aradık hastamız var dedik. Yoğun kar olmasına rağmen gecenin ayazında geldiler. Hep yanımızda oldular. Şimdi yollarımızı yapıyorlar. Bu hizmetleri yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.