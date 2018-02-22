Kick Boks Şampiyonası Yapıldı

Okullar Arası Genç Erkek ve Bayanlar Kick Boks İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman salonunda düzenlenen maçlara bayanlar kategorisinde 7, erkeklerde ise 38 sporcu katıldı. Erkek Sporcular 57,63,69,74 Bayan Sporcular 50,55,60 ve 65 kilolarda Point Fıghtıng, Soft ve Form Hard kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Genç Erkek Point Fighting dalında; 57 KİLO Mehmet Furkan Karakuş birinci, Atamer Derme ikinci, 63 KİLO Talha Karadağ birinci, Celal Hüzeyfe Karadağ ikinci, Sefa Geyik üçüncü, Seydi Polat üçüncü, 69 KİLO Ali Nail Ercan birinci, Furkan Yamandağ ikinci, Yusuf Salih Kılıç üçüncü, Çağatay Yıldırım üçüncü, 74 KİLO Fatih Kürşat Aygün birinci, Enes Kılıç İkinci, Erkan Yıldırım üçüncü, 79 KİLO Berkant Erdoğan birinci,

Genç Bayan Point Fighting dalında; 50 KİLO Beyzanur Tanataş, 55 KİLO Begonya Dilara, 60 KİLO Sena Karakütük, 65 KİLO Edanur İnankul,

Genç Erkek Form Hard dalında; Onur Tokgöz birinci, Eren Akdeniz ikinci, Muhammed Emin Deveci üçüncü, Emre Sekendiz dördüncü,

Genç Erkek Soft Stil dalında; Berke Tepehan birinci, Pamir Tolga Dersim ikinci, Abdulsamed Ömeroğlu üçüncü, Abdulvahap Dumrul dördüncü,

Genç Bayan Hard Stil dalında Beyzanur Gönültaş.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Kick Boks İl temsilcisi Hasan Basri Karakuş ve hakemler tarafından verildi.

Derece yapan sporcular 21-25 Mart tarihleri arasında Sinop’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil edecekler.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi