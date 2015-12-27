’27 Kat Arttı’

AKP iktidarında yapılan tarımsal desteğin 27 kat arttığı bildirildi.

AKP Malatya milletvekili Fuat Ölmeztoprak, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılık konusunda bölgede adeta sessiz devrim gerçekleştirildiğini ifade etti. Ölmeztoprak, “AKP iktidarından önce 2002 yılında toplam tarımsal destek 647 milyon iken, bu rakam 2009’da 1 milyar liraya çıkarıldı. 2003-2010 yılları arasında bölgedeki çiftçilere toplam 9 milyar 818 milyon lira destek verildi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine verilen hayvancılık desteği 2002 yılında 7.7 milyon liraydı, bu rakam 27 kat artarak 209 milyon liraya çıkarıldı. Malatya’nın da yer aldığı Doğu Anadolu

bölgesinde yıllarca ihmal edilen, projeleri tozlu raflarda unutulan büyük ve küçük su işlerinde kararlı adımlar atılıp, bölgedeki halkın geçim kaynaklarını arttırmak hedeflendi. Bölgenin işleyen fabrikası tarımda sulama kanalları inşaatları yapımı tam faaliyete geçene kadar devam edecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya ilimizde devam eden su işleri için bu yıl 84 milyon 86 bin TL harcama yapılacaktır. 425 bin hektar tarım alanına sahip Malatya ilimizin 178 bin hektarı sulanan arazi olup, 45 bin hektarlık kısmında sulanan alanının içerisinde olması için proje çalışmaları yürütülmektedir” dedi.

Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çiftçilerimize 8 yılda 9 milyar 818 bin TL tarımsal destek ödemesi yapıldı” diyerek, Doğu Anadolu Projesi (DAP) illerinin sulama amaçlı alt yapı uygulamalarına ise bu yıl 248 milyon 612 bin TL harcama yapılacağını bildirdi.

Malatya’nın da içinde bulunduğunu Doğu Anadolu Projesi’nin (DAP) işlevsel ve aktif hale gelmesi için çalışmalarının devam ettiğini bildiren milletvekili Ölmeztoprak, DSİ kapsamında Malatya’nın bu yıl bütçeden aldığı payının geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında arttığını belirtti.