“3 Mahallenin Alt Yapısı Yenileniyor”

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya İl Müdürlüğü, elektrik tüketicilerine kaliteli ve sürekli enerjiyi sağlayabilmek için yatırım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Zaviye, Koyunoğlu ve Çukurdere Mahallelerinin enerji alt yapısının yenilendiğini bildirdi.

Havai hatların yer altına alınması ve aydınlatmaları içeren yatırımların toplam tutarının 2.7 milyon olduğu ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

FEDAŞ İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Zaviye mahallesi, Erciş sokağından başlayan ve Koyunoğlu mahallesi, Çukurdere mahallesine doğru devam eden yatırım çalışması kapsamında içerisinde Koyunoğlu ve Hacıevliya caddelerinin de olduğu otuzdan fazla sokakta havai hatların yer altına alınması ve aydınlatma tesis çalışmaları sürdürülmektedir. Aralık ayı içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalar için yaklaşık 2,7 milyon TL yatırım yapılacak olup yatırım programı kapsamında yaklaşık 7,6 km orta gerilim şebekesi, 12,7 km alçak gerilim şebekesi, 5,1 km yeraltı aydınlatma tesisi şebekesi, 141 adet saha dağıtım kutusu ile 112 adet aydınlatma direği tesis edilecektir.”

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